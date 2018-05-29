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İşgücü girdi endeksleri açıklandı

İstihdam endeksi 2018 yılı birinci çeyrekte yüzde 6,4 arttı.

29 Mayıs 2018 Salı 10:30
İşgücü girdi endeksleri açıklandı

İstihdam endeksi 2018 yılı birinci çeyrekte yüzde 6,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı birinci çeyrek (Ocak-Mart) işgücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, 2018 yılı çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,4, inşaat sektöründe yüzde 10,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,0 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,7, inşaat sektöründe yüzde 1,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,9 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YÜZDE 4,8 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi, 2018 yılı çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,6, inşaat sektöründe yüzde 9,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,2, inşaat sektöründe yüzde 0,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,2 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YÜZDE 20,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi, 2018 yılı çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 21,8, inşaat sektöründe yüzde 23,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 19,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,9, inşaat sektöründe yüzde 6,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,5 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YÜZDE 14,9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2018 yılı çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17,1, inşaat sektöründe yüzde 13,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,7, inşaat sektöründe yüzde 6,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,4 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YÜZDE 15,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi, 2018 yılı çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17,6, inşaat sektöründe yüzde 12,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,6, inşaat sektöründe yüzde 6,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,2 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YÜZDE 14,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2018 yılı çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 14,4, inşaat sektöründe yüzde 14,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,9, inşaat sektöründe yüzde 6,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,6 arttı.

(İHA)
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