Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 13°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117341
ALTIN
158.944
DOLAR
3.7642
STERLİN
5.1005
EURO
4.5342
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin

İşçi işveren davalarında arabulucu dönemi başladı

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren işçi işveren davalarında arabuluculuğun dava şartı haline gelmesiyle yeni bir dönem başladı.

02 Ocak 2018 Salı 16:17
İşçi işveren davalarında arabulucu dönemi başladı

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren işçi işveren davalarında 2018 yılı itibariyle yeni bir dönem başladı. Yeni yılla birlikte tarafların yaşadıkları iş sorunlarıyla ilgili dava açmadan önce arabulucuya gitmeleri zorunlu hale getirildi. İşçi işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline gelmesine yönelik düzenlemeyi de içeren İş Mahkemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle iş konusundaki uyuşmazlıklarda vatandaşlar arabulucuya gitmeden mahkemeye başvuramayacak. Bu kapsamda Bakırköy Adalet Sarayı’na gelen vatandaşlar Arabuluculuk Merkezi’ne başvurarak iş hayatında yaşadıkları sorunlar için arabulucu talep etti. Uygulamayla işe iade davaları, bireysel iş uyuşmazlıkları, alacak ya da tazminat talepleri, fazla mesai ücreti gibi iş konularda arabulucuya başvurulacak.

“DAHA HIZLI, EKONOMİK TARAFLAR İÇİN DAHA DOSTANE BİR ÇÖZÜM OLACAK”

Tarafların uzlaştırılması adına uygulanan yöntemin faydalı olduğunu dile getiren Avukat, Arabulucu Esma Nihan Bozdemir, “Yeni yıldan itibaren zorunlu hale geldi. Meslek hastalıkları ve iş kazaları haricinde her konuda vatandaşlar arabuluculara gelmek zorunda dava şartı oldu çünkü. Aksi takdirde dava red olacak. Daha hızlı, ekonomik taraflar için daha dostane bir çözüm olacak, arada husumet olmadan ayrılmış olacaklar. Mahkemeler açısından da rahatlık olacak, hızlı kararlar alınacak. Bu konuda uzlaşma şeklinde bir anlaşma olacak. İki taraf da mutlu olacak. Adalet Bakanlığı, ilk 2 saati ücretsiz olarak kabul ediyor. Taraflar anlaşamazlarsa hiçbir ücret alınmıyor. Anlaşırlarsa anlaştıkları rakamın yüzde 6’sı oranında taraflar eşit bir şekilde paylaşamaya geçiyorlar. Eğer görüşme 2 saatten fazla sürerse arabulucular resmi tarifeden taraflardan ücret isteyebiliyor” diye konuştu.

“TEKRAR İŞİME DÖNME ADINA BİR UMUDUM VAR”

İş arkadaşıyla yaşadığı problem nedeniyle işten çıkarıldıklarını ve bununla ilgili Arabuluculuk Merkezi’ne başvurduğunu dile getiren vatandaş, “Televizyondan duydum o şekilde geldim. Arabulucuk hizmeti bence olması gereken bir hizmet. Mutluyum yani en azından tekrar işime dönme adına bir umudum var. Bence herkesin uğraması gereken, mağdurların yeri” ifadelerini kullandı.

Tarafların anlaşamaması durumunda ilk 2 saatlik arabuluculuk ücreti Adalet Bakanlığı tarafından karşılanacak. Anlaşma sağlanması halinde ise arabuluculuk hizmeti karşılığında anlaşılan miktarın yüzde 3’ü bir taraf, yüzde 3’ü de diğerince ödenecek. Ücretin tamamını taraflardan biri de karşılayabilecek. Arabuluculuk görüşmeleri gizli yapılacak, işçi ve işverenin kendi aralarında yaptığı anlaşma, sözleşme metninde gizli kalacak. Arabulucu da bu gizliliğe uyacak. Arabuluculuk görüşmelerinden sonuç alınamazsa vatandaşlar dava açılabilecek.

Son Güncelleme: 02.01.2018 16:22
Anahtar Kelimeler:
ArabuluculukIşçi Işveren Davaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamsinin fiyatı da 25 TL’lerden 7,5 TL’lere geriledi
Hamsinin fiyatı da 25 TL’lerden 7,5 TL’lere geriledi
Taşeron işçilerin kadroya geçme başvuruları başladı
Taşeron işçilerin kadroya geçme başvuruları başladı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyonu geçti
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyonu geçti
2018 asgari ücret belli oldu, 2018 asgari ücrete ne kadar zam yapıldı?
2018 asgari ücret belli oldu, 2018 asgari ücrete ne kadar zam yapıldı?
2018’de trafik cezaları yüzde 14 artacak
2018’de trafik cezaları yüzde 14 artacak
Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 52,4 arttı
Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 52,4 arttı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim