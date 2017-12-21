IOTA nedir, IOTA nasıl ve nereden alınır?

Nesnelerin interneti için tasarlanmış bir kripto para birimi olan IOTA, son günlerde en çok ilgi gören dijital para birimlerden biri oldu.

IOTA, her teknolojik kaynağı potansiyel bir hizmet haline getirerek, açık bir piyasada gerçek zamanlı olarak ve ücretsiz olarak ticaret yapılmasını sağlayarak, firmaların yeni B2B modelleri keşfetmelerini sağlar.

IOTA, nesnelerin ekonomisinin tam olarak ortaya çıkıp istenen potansiyele ulaşması için eksik bulmaca parçasıdır. IOTA’nın, tüm cihazlar arasında gerçek bir birlikte çalışabilirlik sağlayan, nesnelerin internetinin, açık kaynak kodlu ve izin gerektirmeyen omurgası olduğu düşünülüyor.

IOTA, nesnelerin ekonomisinin tam olarak ortaya çıkıp istenen potansiyele ulaşması için eksik bulmaca parçasıdır. IOTA’nın, tüm cihazlar arasında gerçek bir birlikte çalışabilirlik sağlayan, nesnelerin internetinin, açık kaynak kodlu ve izin gerektirmeyen omurgası olduğu düşünülüyor.

IOTA’nın resmi cüzdanının kısa zamanda çıkması bekleniyor. Bu süre zarfında coinlerinizi aracı sitede tutmanız doğru olacak. Resmi cüzdan açıldığı anda da IOTA’larınızı oraya transfer edebilirsiniz.

14 milyar doları aşan piyasa değeriyle market kapasitesi en yüksek 6. coin olan IOTA, Microsoft, Fujitsu, Bosh gibi şirketlerle birlikte anlaşma yaptığı için her geçen gün hızla değer kazanıyor.

IOTA nereden alınır?

IOTA’nın şu an için en büyük dezavantajı çok az sayıda kripto para borsasında yer almasıdır. IOTA çok yeni bir yatırım aracı olduğu için sadece birkaç exchange sitesinde mevcut. Daha yaygınlaşmadığı için şimdilik sınırlı yerlerde alım ve satım işlemleri yapılabiliyor.

Yakın zamanda Bittrex, Poloniex, Cex.io gibi sitelerde de IOTA alımı yapılacağı gelen haberler arasında. Söz konusu borsalara da giriş yaptıktan kısa bir süre sonra IOTA’nın 10 doları aşacağı tahmin ediliyor.

IOTA özellikleri

Blok zinciri kullanmayan ilk kripto para birimi olduğu belirtiliyor.

Hızlı işlem, güvenli veri aktarımı, ücretsiz transfer gibi özelliğe sahip.

IOTA, blockchain değil, yönlendirilmiş döngüsel grafik yani Tangle adı verilen ilerleyen süreçte blockchain’i sollayabilir.

IOTA’da hiçbir işlem ücreti yok.

IOTA’da mining yoktur.

IOTA makina iktisatını etkinleştirmeyi hedefliyor.

IOTA, kripto para yatırımı ile ilgilenen Türk yatırımcıların da son zamanlarda dikkatini çekmeye başladı. Türkiye'de coin borsaları çok az sayıda olduğu için ve genelde bitcoin üzerine işlemler yapıldığı için IOTA'nın Türkiye piyasasının oluşması şimdilik zor görünüyor. Uzun vadede kazandırabilecek bir yatırım olan IOTA'nın yeni işbirlikleriyle daha çok değer kazanması bekleniyor.