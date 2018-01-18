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İntibak Yasası 2018 son durum ne?

2000 yılı ve sonrasında emekli olan milyonlarca emeklinin merakla beklediği intibak kararı açıklandı.

18 Ocak 2018 Perşembe 11:04
İntibak Yasası 2018 son durum ne?

2000 yılından önce emekli olan SSK’lılara intibak yasası çıkartılmış ve 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Hatta yapılan bazı hatalar dolayısıyla maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2 bin 500 kadar emeklimize 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı. 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan bir vatandaş bu haktan yararlanırken 1 Ocak 2000’de yani bir gün sonra emekli olan birisi ise faydalanamadı.

Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneği'nin üyesi İbrahim Avcı'nın; "2000 sonrası Emeklilere de İntibak" talebini içeren davası, Anayasa Mahkemesin'de görüşüldü. Mahkeme 2017/5326 Başvuru Nolu Dosyasında yaptığı incelemede, başvuruyu kabul edilemez buldu. Buna gerekçe olarak da; konunun Anayasa Mahkemesi'nin yetki alanının dışında kalmasını gösterdi ve sorunun ancak Kanun yoluyla çözülmesi gerektiği vurgusunu yaptı.

Mahkeme, karar metninde; "Anayasanın 148. maddesinin dördüncü fıkrasında, KANUN yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikayetlerin, bireysel başvuruda incelenemeyeceği belirtilmiştir" diyerek, sorunun çözüm yerinin "Parlamento" olduğunu işaret etmiş oldu.

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu şunları söyledi:

"Ne yazık ki; Anayasa Mahkemesi de, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun emekli lehine verdiği kararını ve yerel mahkemede bilirkişinin yine emekli lehine verdiği raporu görmezlikten gelmiştir. Yüksek Mahkeme'nin; Sosyal Güvenlik Hakkının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeye ek protokoller kapsamında olmadığını beyan etmesi, çok tartışılacaktır. Sosyal Güvenlik Hakkı, Anayasamızda olduğu gibi uluslararası sözleşmelerin de kabul ettiği en temel insan haklarından bir tanesidir.

Anayasa Mahkemesi'nin benzer konuları Genel Kurul Gündemi'ne alıp görüşmesine rağmen, 2000 yılından sonra emekli olan yaklaşık 6 milyon emekliyi ilgilendiren bu kararı, sadece iki hakim üyenin katıldığı komisyon kararıyla alması anlaşılır gibi değildir. Bu kararda, Anayasa Mahkemesi'nin daha önceki Genel Kurul kararlarıyla çelişkiye düşülmüştür.

Bu durumda, iç hukuk yolları tükendiği için 6 ay içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulacaktır. Hukuki süreç böyledir. Ancak umudumuz, bu süreç tamamlanmadan, mahkemenin de; "Kanun yoluyla çözülmeli" işaretine uyularak, Hükümetimiz tarafından ivedilikle parlamentonun gündemine taşınmasıdır. Böylelikle milyonlarca ailenin uzun bir süredir beklediği çözüme ulaşılmış ve 2000 öncesi ile 2000 sonrası emekliler arasındaki adaletsizlik giderilmiş olacaktır."

Son Güncelleme: 18.01.2018 16:46
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