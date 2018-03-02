İnşaat sektöründe ciro arttı

İnşaat sektöründe ciro yüzde 12,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı dördüncü çeyrek (Ekim-Aralık) inşaat ciro ve üretim endekslerini açıkladı. Buna göre; takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,7 oranında artarken, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,2 oranında arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 oranında azaldı.

(İHA)