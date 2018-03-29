İnşaat maliyet endeksi ocakta arttı

İnşaat maliyet endeksi Ocak ayında aylık yüzde 4,91 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ocak ayı inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,22 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,93, işçilik endeksi yüzde 11,79 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 17,29, işçilik endeksi yüzde 14,06 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 5,20 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,20, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,15 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,99, işçilik endeksi yüzde 12,34 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 17,27, işçilik endeksi yüzde 13,93 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 3,99 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,74, işçilik endeksi yüzde 9,79 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 17,35, işçilik endeksi yüzde 14,50 arttı.

(İHA)