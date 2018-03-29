Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
sisli
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114762
ALTIN
168.660
DOLAR
3.9661
STERLİN
5.5761
EURO
4.8857
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

İnşaat maliyet endeksi ocakta arttı

İnşaat maliyet endeksi Ocak ayında aylık yüzde 4,91 arttı.

29 Mart 2018 Perşembe 10:28
İnşaat maliyet endeksi ocakta arttı

İnşaat maliyet endeksi Ocak ayında aylık yüzde 4,91 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ocak ayı inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,22 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,93, işçilik endeksi yüzde 11,79 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 17,29, işçilik endeksi yüzde 14,06 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 5,20 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,20, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,15 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,99, işçilik endeksi yüzde 12,34 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 17,27, işçilik endeksi yüzde 13,93 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 3,99 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,74, işçilik endeksi yüzde 9,79 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 17,35, işçilik endeksi yüzde 14,50 arttı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankacılık sektörünün net kârı 8,3 milyar lira oldu
Bankacılık sektörünün net kârı 8,3 milyar lira oldu
Büyümede lokomotif sanayi sektörü
Büyümede lokomotif sanayi sektörü
Başbakan Yardımcısı Şimşek, büyüme verilerini değerlendirdi
Başbakan Yardımcısı Şimşek, büyüme verilerini değerlendirdi
Zeybekci’den büyüme değerlendirmesi
Zeybekci’den büyüme değerlendirmesi
Yeni yem uygulaması, et fiyatlarını düşürecek
Yeni yem uygulaması, et fiyatlarını düşürecek
2017 büyüme oranı belli oldu
2017 büyüme oranı belli oldu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim