İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi 2018 yılı Mart ayında aylık yüzde 1,69 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mart ayı inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,92 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,29, işçilik endeksi yüzde 0,41 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,44, işçilik endeksi yüzde 14,72 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 1,65 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,63 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,28, işçilik endeksi yüzde 0,34 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,12, işçilik endeksi yüzde 14,63 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 1,83 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,83 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,31, işçilik endeksi yüzde 0,71 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,47, işçilik endeksi yüzde 15,05 arttı.

(İHA)