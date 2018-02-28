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İnşaat istihdam endeksi dördüncü çeyrekte azaldı

İnşaat sektöründe istihdam yüzde 5,7 azaldı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 10:22
İnşaat istihdam endeksi dördüncü çeyrekte azaldı

İnşaat sektöründe istihdam yüzde 5,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı dördüncü çeyrek (Ekim-Aralık) inşaat işgücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,7 oranında azalırken, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,2 oranında azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,0 oranında azaldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞILAN SAAT YÜZDE 5,7 AZALDI

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat çalışılan saat endeksi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,7 oranında azalırken, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,9 oranında azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 oranında azaldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BRÜT ÜCRET-MAAŞ YÜZDE 5,6 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,6 oranında artarken, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,7 oranında arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 oranında arttı.

(İHA)
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