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İndirimli yılbaşı hediyeleri Gift Days İstiklal'de

Gift Days İstiklal, sevdiklerine yeni yıl hediyesi almak isteyenlere çok uygun fiyatlara birçok alternatifi bir arada sunuyor

22 Aralık 2017 Cuma 15:53
İndirimli yılbaşı hediyeleri Gift Days İstiklal'de

Nostaljik yılbaşı havasını yeniden soluyacağınız Taksim, açılışını “İndirimli Yılbaşı Hediye Günleri” ile yapıyor. Demos Fuarcılık organizasyonunda OTİAD (Osmanbey Tekstilci İş Adamları Derneği) işbirliği ile Türkiye’nin en kalabalık Caddesinde gerçekleşecek olan Gift Days İstiklal, sevdiklerine yeni yıl hediyesi almak isteyenlere çok uygun fiyatlara birçok alternatifi bir arada sunuyor.

Modanın kalbinin attığı Osmanbey’de bulunan üretici firmaların, ürünlerini çok uygun fiyatlarla sergileyeceği etkinlikle beraber İstanbullular 2018 yılına merhaba diyecek. Ziyaretçiler Gift Days İstiklal’de; hazır giyim, antika, cam, seramik hediyelik ürünler, binlerce değişik el sanatları ve gümüş takılar, bay-bayan ile çocuk giyim ve aksesuarları, yağlı boya tablolar ve daha birçok hediyeliği bir arada bulabilecekler. 9 gün boyunca devam edecek olan etkinlik Demirören İstiklal’in B2 ve B3 katında 10:00 ile 22:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Giriş ücretsizdir.

23 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Demirören İstiklal’de Social İstanbul bünyesinde binlerce ziyaretçiyi ağırlaması beklenen etkinlikte “Üreticiden Tüketiciye Yılbaşı Alışveriş Günleri”ni ziyaret eden tüm misafirler 9 gün boyunca; kaliteli markaları uygun fiyatlarla almanın keyfini yaşayacak. Ziyaretçiler bir yandan alışverişlerini yapıp, sanat etkinliklerine katılırken bir yandan İstiklal Cadde’sinin tarihi havasında canlı müzik ile günün tadını doyasıya çıkarma imkânı bulacaklar.

“Tüketici çok özel ürünleri çok uygun fiyatlara bulabilecek”

Demos Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aslan şunları söyledi: “Aralık ayının ortasına doğru İstiklal’deki altyapı çalışmalarının sona ereceğinin bilgisini aldık. Çalışmalar bittiğinde caddenin eski güzelliğine kavuşacağına eminiz. Biz de Demos Fuarcılık olarak OTİAD ile birlikte İstiklal’in açılışını yapmak amacıyla bu yıl ilk defa Demirören İstiklal’de düzenlenecek “İndirimli Yılbaşı Hediye Günleri”ni organize etmeye karar verdik” dedi. Gift Days İstiklal’in diğer konseptlerden çok farklı olduğunu, bu sebeple büyük ilgi göreceğini öngördüklerini söyleyen Aslan: "Bu etkinliğin alıcılar için büyük fırsat olacağını düşünüyoruz. Tüketicinin çok özel ürünleri, çok uygun fiyatlara bulabileceği etkinlikte, 75 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Toplam 250 standın yer aldığı ve herkesin kendi bütçesine uygun hediye bulabileceği Gift Days İstiklal’in bir özelliği de kolay ulaşım imkânı. Sevdiklerini küçük hediyelerle mutlu etmek ve keyifli zaman geçirmek isteyen herkesi 23 – 31 Aralık arası Taksim’de “İndirimli Yılbaşı Hediye Günleri” ne bekliyoruz” diye konuştu.

Son Güncelleme: 22.12.2017 15:58
Anahtar Kelimeler:
Istiklal Hediye GünleriYılbaşı HediyesiTaksim YılbaşıGift Days Istiklal
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