İkinci elde ’Şahin’ çılgınlığı yaşanıyor

Gelişen teknolojiyle birlikte sürücüsüz araçların üretimine başlanırken, elektronik donanımlı bazı araçlar ise şoförün müdahalesi olmadan park edebiliyor. Tüm bu gelişmelere rağmen bazı sürücülerin Şahin model araca olan ilgisini azaltmıyor. 1991 model Şahin otomobil, Türkiye’nin en çok tıklanan ikinci el araç sitesinde 2 bin 500 TL ile 75 bin TL arasından satılıyor. Sitede satışa sunulan 5 bin Şahin’den bazılarının fiyatları kelimenin tam anlamıyla el yakıyor. 28 yıllık aracın fiyatı bazı sıfır araçların fiyatlarını da geride bıraktı.

Üretildiği yıllarda satış rekorları kıran Şahin model araçlar aradan geçen çeyrek asra rağmen halen aranılan araçlar arasında yer alıyor. Teknoloji donanımlı araçları alabilecek bütçeye sahip sürücüler bile Şahin’i tercih edince bu otomobillerin fiyatları da zirve yaptı. Türkiye’nin en çok tıklanan ikinci el otomobil sitesinde hali hazırda farklı modellerde tam 5 bin Şahin satışa sunuldu. Bir dönem uçan tabut olarak anılan Şahin’lerin fiyatları ise 2 bin 500 lira ile 75 bin Tl arasında değişkenlik gösteriyor.

Çorum’un Alaca ilçesinde ikamet eden M.A.S. isimli vatandaş, ’06 AKP 32’ plakalı 1991 model Tofaş Şahin marka aracını 75 bin liradan satışa çıkardı. Tam 222 bin kilometrede olan aracının satış ilanına, ’Aracımı plaka için satıyorum aracın piyasa değeri üzerinden teklif yapmayın’ notu düştü. M.A.S., araca büyük ilgi olduğunu kaydetti.

DİREKSİYONU AMERİKA’DAN GELDİ 15 BİN DOLARA SATIYOR

İstanbul Beylikdüzü’ndeki dükkanında oto cam ve araç iç dizayn sektöründe faaliyet gösteren Oktay Şahin ise 1992 model Şahin marka aracını tam 15 bin Dolar’dan (56 bin 250 TL) satışa çıkardı. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Şahin, direksiyon, ayna, ses sistemi gibi aksesuarlarını ABD’den getirttiği araca teklif edilen 40 bin lirayı hiç düşünmeden geri çevirdiğini söyledi. Aracı yaklaşık 6 aylık çalışma sonrası bu hale getirdiklerini kaydetti.

Lüks otomobille gelenler Şahin’e hayran kalıyor

İş yerine lüks otomobille gelen milyon dolarlık insanların bile özel dizayn edilen Şahin’e büyük ilgi gösterdiğini belirten Oktay Şahin, "1998 yılında da benzer bir çalışmaya imza attım. 1992’de üretilen Şahin model aracı alıp 6 ay üzerinde çalıştık. 122 bin kilometrede olan araç için Amerika’dan özel aksesuarlar getirtirdim. Direksiyonundan sileceğine, aynasından koltuğuna kadar aracımız özel malzemelerle dizayn edildi. İnternette görüp arayanlar var. Şimdiden 40 bin lira teklif edenler oldu; ancak düşünmeden geri çevirdim." dedi.

26 YILLIK ORJİNAL TEKERİYLE KIYMETİ BİLİNEN ŞAHİN

İzmir’de galericilik yapan bir kişi ise 1992 model bin 300 kilometrede olan Şahin’i 52 bin liradan satışa çıkardı. Satıcı ilana, "1992 yılına ait lastiklerı mevcuttur. Yeni vizeli, koltuk döşemeleri üstündedir. Garajda saklanmıştır. Hiç bir deformasyon yoktur. Alıcısına, kıymetinı bilene şimdiden hayırlı olsun.. iizmir sadece 1.300 kiilometre hatasız boyasız ilk sahibinden." notunu düştü.

Kayseri Develi’den A.G. isimli vatandaş 11 bin 111 kilometrede olan 1993 model Şahin aracını 11 bin Dolar’dan (41 bin 250 TL) satışa çıkardı. Konya’dan F.G. ise 2000 model Şahin otomobilini 40 bin liradan satışa çıkardı. Osmaniye’den bir kişe ise 1993 model 24 bin kilometrede olan Şahin’i 40 bin liradan satışa çıkardı. Stıcı, ilana, "Kusursuz derecede orjinal bir araçtır. 1993 yılında sıfır olarak satın alınmış, ilk sahibinden satılıktır. Alındığı günden bu güne düzenli aralıklarla garajdan çıkartılmış bakımı yapılmış kısa bir süre binilip tekrardan garaja çekilmiştir. Yani kısacası yıllarca yerinden kıpırdamamış bir araç değildir. Sadece arka sol kapı ile arka sol çamurlukta çizikten dolayı boya mevcuttur. Bunun dışında herhangi çürük ya da deformasyon söz konusu değildir. Sadece değerini bilecek kişilere satılıktır. Tamamen keyfi olarak satışa çıkarılmıştır. 25 sene boyunca antika olması niyeti ile tamamen kapalı garajda muhafaza edilmiştir.Sadece bu niyette olanlara aracımız satılıktır." notunu düştü.