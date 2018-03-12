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İkinci el otomobil piyasası durgun

İkinci el araç piyasasındaki yüksek fiyatlar, hem alıcıları ve hem de satıcıları zorluyor.

12 Mart 2018 Pazartesi 14:54

İkinci el araç piyasasındaki yüksek fiyatlar, hem alıcıları ve hem de satıcıları zorluyor.

Yaz döneminin yaklaşmasıyla oto pazarlarındaki kalabalık göze çarparken, 2. el araç almak için pazara giden vatandaşlar hayal kırıklığıyla evlerine dönmek zorunda kalıyor. Özellikle pazar günleri neredeyse tamamı dolu olan Eskişehir açık oto pazarına araç satmak isteyenler alım olmamasından, araç almak isteyenler ise fiyatların uçuk olmasından dert yanıyor. Konuyla ilgili araç satıcısı Mehmet Alkan, pazarda ciddi anlamda alıcıdan çok satıcının olduğunu söyledi. Alkan, "Pazarda fiyatlar inanılmaz yüksek. Ne alan var ne satan. Alıcıdan çok satıcı var. Üç beş tane araç satılıyor yine de ama gerçekten fiyatlar çok yüksek. Vatandaş kesesine göre hareket ediyor. Ortalama alım gücü yirmi bin ile otuz bin lira arasında. Yaz döneminde insanlar pikniğe gidecekler, düğüne, bayram gezmesine gidecekler. İster istemez araba alacaklar. Güçleri yok ama millet mecburen araç alacak, almak zorundalar. Sağa sola minnet edeceklerine ’kötü olsun, dört tekerlekli olsun, benim olsun’ düşüncesi var" ifadelerini kullandı.

“ARAÇLARA KENDİLERİNE GÖRE FİYAT BİÇİYORLAR”

Pazarın doluluğunu kuru kalabalık olarak değerlendiren 2. el araç satıcıları, araçların gerçek değerinin çok üstünde satılmaya çalışıldığını dile getirdi. Yüksek fiyatları duyan vatandaşların gözlerinin korktuğunu ifade eden Sezer Kapıcı, normal fiyatlara satılacak araçlar için bile pazarlık edilemediğini bildirdi. Fiyatların da çok yüksek olduğunu belirten Kapıcı, "Piyasa uçuk, insanlar bakıyor. Zaten milletimiz fiyatları uçuruyor. Pazarın kalabalık olması önemli değil, fiyatlar uçuk yani insanlar arabalarının değerlerini yazmıyorlar. 5 bin liralık arabaya 7 bin 500 lira yazıyorlar. İnsanlar fiyatların yüksekliğinden yakınıyorlar ve arabaya kendilerine göre fiyat biçiyorlar. Arabanın değerinde hiç fiyat vermiyorlar. Bu yüzden insanlar sadece pazar olsun diye geliyorlar. Kuru kalabalık, başka hiçbir şey yok" dedi.

“ARABALARIN EDERİ KADAR FİYAT BİÇİLSE PİYASA DÜZELİR”

Son olarak vatandaşların oto pazarına sadece gezmeye geldiklerini aktaran oto alıcısı Özgür Tuncay ise şunları söyledi:

“Pazar kalabalık. İnsanların çoğu gezmeye geliyor. Araç fiyatları da yüksek olduğu için vatandaş ne araç alabiliyor ne de satabiliyor. Eskişehir’de fiyatlar yüksek. Ankara’ya, Bursa’ya, Bilecik’e baksan oralarda fiyatlar normal seyrediyor. Eskişehir’de insanlar arabalarına aksesuar takıyorlar, aracın dışını güzelleştiriyorlar ve 15 bin liralık arabayı 20 liraya satmaya çalışıyorlar. Arabanın ederi kadar fiyat biçilse piyasa düzelir zaten. Piyasa böyle giderse yaz mevsiminden de bir beklentimiz yok.”

(İHA)
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