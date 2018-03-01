İhracat şubatta yüzde 14,8 arttı

Şubat ayı ihracatı yüzde 14,8 artarak 12 milyar 889 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018 Şubat ayı, ihracat tarihindeki en iyi Şubat ayı oldu. Böylece 2016 yılı Kasım ayında bu yana, 16 aydır ihracattaki artış devam etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Şubat ayı ihracat rakamlarını ilişkin açıklamayı Senegal’den gerçekleştirdi.

12 AYLIK İHRACAT 160 MİLYAR DOLARA DAYANDI

TİM verilerine göre, Şubat ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 12 milyar 889 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece 2018 Şubat ayı, TİM verilerine göre ihracat tarihindeki en iyi Şubat ayı oldu. 2018’in ilk 2 ayında ihracat yüzde 12,8 artışla 25 milyar 346 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat da yüzde 11,1 artarak 159 milyar 27 milyon dolara ulaştı.

İHRACATIN YÜZDE 22’Sİ OTOMOTİVDEN GELDİ

Sektörel bazda Şubat ayında en fazla ihracatı, 2 milyar 800 milyon dolarla otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörün ihracatı Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,7 arttı. Otomotiv sektörünün rekorlara devam ettiğini kaydeden Büyükekşi “Sektörümüz Şubat ayında ihracatımızın yüzde 22’sini tek başına sırtladı” dedi.

Otomotivi 1 milyar 400 milyon dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, ve 1 milyar 300 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Şubat ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise yüzde 101 artış ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 71,8 artışla süs bitkileri ve mamulleri, yüzde 47,4 artışla tütün oldu. Bu dönemde genele baktığımızda ise tarım ihracatı yüzde 10,6, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 15,8 ve madencilik ürünleri ihracatı da yüze 8,1 arttı.

ALMANYA BİRİNCİLİĞİNİ KORUDU, AB’NİN PAYI YÜZDE 53 OLDU

İhracat pazarlarına bakıldığında Şubat ayında 159 ülke ve bölgeye ihracat yükseldi. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden; Almanya’ya ihracat yüzde 21,7; İtalya’ya yüzde 27,7; İngiltere’ye yüzde 20,4; ABD’ye yüzde 4; Fransa’ya yüzde 19,1 arttı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artış ise 70,5 ile Belçika’da yakalandı. Ülke grubu bazında ihracat ise şöyle şekillendi: Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; AB’ye ihracat yüzde 24,6 artış gösterdi. Böylelikle, Şubat ayında AB’nin ihracattaki payı yüzde 53 olarak gerçekleşti. Bunun yanında, Şubat ayında, Afrika’ya ihracatımız yüzde 16,7, Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 20,6, Kuzey Amerika’ya ise yüzde 3,5 arttı. Serbest Bölgelere ihracatta ise yüzde 24,3 artış yaşandı.

“AYNI MALI DAHA YÜKSEK FİYATA İHRAÇ ETTİK”

Şubat ayında ihracatın miktar bazında yüzde 1,5 yükselişle 9 milyon 500 bin tona çıktığına değinen Büyükekşi, “Değer bazında ihracat yüzde 14,8 arttı. Yani aynı malı, daha yüksek fiyattan ihraç ettik. Bu da ihracatımızın birim fiyatına olumlu yansıyacak son derece önemli bir gelişme. Her platformda dile getirdiğimiz, sayısız etkinlikle oluşturmaya çalıştığımız Ar-Ge, İnovasyon, Tasarım ve Markalaşma bilinci, ihracatımıza yansımaya devam ediyor” dedi.

İSTANBUL YİNE ZİRVEDE, ANKARA’DAN SÜRPRİZ ATAK

İllerin ihracat performansına bakıldığında ise Şubat ayında 60 ilin ihracatı artarken, 20 ilin ihracatı geriledi. En fazla ihracat yapan ilk 5 ilin ihracatı şu şekilde oldu: İstanbul 5 milyar 300 milyon dolar, Bursa 1 milyar 300 milyon dolar, Kocaeli 1 milyar 200 milyon dolar, İzmir 817 milyon dolar ve Ankara 598 milyon dolar. İlk 10’da en yüksek ihracat artışını ise yüzde 25,3 ile Ankara gerçekleştirdi.

(İHA)