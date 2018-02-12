IBATECH İstanbul, 12-15 Nisan'da CNR Expo'da

IBATECH İstanbul, 12-15 Nisan tarihleri arasında ilgili tüm sektörlerin profesyonellerini CNR Expo’da 12. kez ağırlamaya hazırlanıyor. Büyüyen Türkiye pazarında ve tüm Avrasya bölgesinde sektörünün en önemli etkinliği durumundaki IBATECH’e; EKMADER (Ekmek ve Unlu Mamüller Makinaları Sanayicileri Derneği), GIDABİL (Gıda Bileşenleri ve Geliştiricileri Derneği), KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) ve sektöründe lider üye firmaların ardından TAŞPAKON da destek verdi.

“AŞÇILIK PASTACILIK TÜRKİYE KUPASI FİNALİ” IBATECH’TE

TAŞPAKON’un, Türkiye’de ilk defa uluslararası boyutta gerçekleştirdiği bu iş birliğiyle IBATECH İstanbul, Türkiye’nin en çok desteklenen fuarı oldu. Türkiye’nin çok güçlü olduğu mutfak kültürünü, fuar boyunca hazırladığı yarışma ve etkinliklerle tüm dünyaya tanıtmayı amaçlayan IBATECH İstanbul, konsept gereği Türkiye’de organize edilen tek yarışma organizasyonu “Taşpakon Türkiye Kupası”nın ilk finaline de ev sahipliği yapacak. Fuarın ilk 3 günü sürecek finallerde, aşçılık ve pastacılık eğitimi veren lise, meslek yüksekokulu ve üniversitelerin her gün farklı kural ve konseptlerde yarışan finalist takımlarından birinci olan okula, Taşpakon Türkiye Kupası verilecek. Fuarın son gününde ise TAŞPAKON anasponsoru La Lorraine iş birliği ile canlı ekmek pişirimleri, display ekmek sunumlarından oluşan “La Lorraine Türkiye Şampiyon Ekmekçi” yarışması düzenlenecek. 2016 yılında 114 ülkenin profesyonellerini ağırlayan Türk mutfağının dışarı açılan kapısı IBATECH, TAŞPAKON ile iş birliğini 21-24 Eylül 2019 tarihlerinde Stuttgart şehrinde organize edeceği Avrupa’nın 2. Büyük Fırıncılık ve Şekerleme Fuarı; SÜDBACK ile daha ileri boyutlara taşımayı planlıyor.