Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 16°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
103298
ALTIN
173.282
DOLAR
4.1147
STERLİN
5.6033
EURO
4.9369
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Hükümetin ekonomi paketinden kimler faydalanacak ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, hükümetin ekonomi paketinden SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin, şehit yakınları ve gazilerin faydalanacaklarını açıkladı.

01 Mayıs 2018 Salı 17:26
Hükümetin ekonomi paketinden kimler faydalanacak ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, hükümetin ekonomi paketinden SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin, şehit yakınları ve gazilerin faydalanacaklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TRT Haber’de Aysun Torun’un sorularını yanıtladı. Hükümetin Ekonomi Paketi ile ilgili açıklama yapan Sarıeroğlu, emeklilere hem Ramazan Bayramı’nda hem Kurban Bayramı’nda 1000 liralık bayram ikramiyesi verileceğini söyledi. Sarıeroğlu, "Ana muhalefetin dediği gibi hızlıca, telaşla hazırlanmış bir paket değil. En önemli şey emeklilerimize bayram 1000 liralık bayram ikramiyesi. Ana muhalefet partisi kendi projesi olduğu yönünde iddialar ortaya koyuyor. Ben hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 11,5 milyon dosya üzerinden bu ikramiyeleri vereceğiz. SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri faydalanacak bu haktan. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz faydalanacaklar. Emekli olan geçici köy korucularımız, Kore, Kıbrıs, aylık bağlanan sivil vatandaş da faydalanacak. 12,3 milyon kişiyi inşallah bu haktan faydalanmış olacaklar" ifadelerini kullandı.

"İDDİALAR ASILSIZ"

Memurluğun kaldırılacağına dair iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Bakan Sarıeroğlu, "Memurluk ortadan mı kaldırılıyor diye söylentiler var. Sanki böyle bir adım atılacakmış gibi kara propaganda başlamış durumda. KPSS ile memur alımlarımız, sözleşmeli personel alımlarımız, kariyer mesleklerle ilgili kamuda alımlarımız devam ediyor. Bunlarla ilgili mevcut sistemimiz neyse, aynı şekilde devam edecek. 3,5 milyon kamu görevlimiz var hepsinin içi rahat edebilir. 4B’lilerin izin konusunda bizden talepleri vardı. 4B’lilerin izin sürelerini düzelttik. Bakanlar Kurulu’na sevk edildi" dedi.

CHP’YE YANIT

Bakan Sarıeroğlu, CHP’nin ekonomi paketiyle ilgili "Hani kaynak yoktu" eleştirilerine de şöyle yanıt verdi:

"Türkiye yüzde 7,7 büyüdü. Bu ilk defa yaptığımız bir şey değil. Biz emeklilerimizle ilgili kamu çalışanlarımızla ilgili her dönemde düzenleme yaptık. Telaş içerisinde olması gerekenler henüz adayları belli olmayanlar. Biz karıncalar gibi çalıştık. 9 ay oldu ben göreve geleli, her alanda 16 yıldır çalışıyoruz. Mutfak hazırlıklarımız var. Seçim tarihi belli oldu diye bunları gerçekleştirmeseydik haksızlık olurdu".

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hem rekolte hem fiyatlar düştü
Hem rekolte hem fiyatlar düştü
Nisan ayında zam şampiyonu kadın elbisesi oldu
Nisan ayında zam şampiyonu kadın elbisesi oldu
Tayvan firmaları ikili görüşmeler için İstanbul ve İzmir’de
Tayvan firmaları ikili görüşmeler için İstanbul ve İzmir’de
Asseco SEE’nin Yeni Ofisi AR-GE Merkezi Oldu
Asseco SEE’nin Yeni Ofisi AR-GE Merkezi Oldu
Beyaz altın toprakla buluştu üretici destek istedi
Beyaz altın toprakla buluştu üretici destek istedi
Ukraynalı turist ‘Türkiye’ diyor
Ukraynalı turist ‘Türkiye’ diyor
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim