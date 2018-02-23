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Her şey dahil otellerde gıda israfı 5 kat daha fazla

Yapılan gıda israfında, her şey dâhil otellerin, lokantalara oranla 5 kat daha fazla israf yaptığı ortaya çıktı.

23 Şubat 2018 Cuma 12:00
Her şey dahil otellerde gıda israfı 5 kat daha fazla

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Türkiye’de yapılan gıda israfına yönelik araştırmaları ve medya başlıklarını inceledi. PRNet’in Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de bir yıl içinde 1,7 milyar ekmek çöpe atılırken, 214 milyar liralık gıda israfı yapıldığı belirlendi. Günlük olarak bakıldığında ise, 4,9 milyon ekmeğin çöpe atıldığı tespit edildi.

HER ŞEY DÂHİL OTELLERDE 5 KAT DAHA FAZLA İSRAF YAPILIYOR

Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya analizinde, israf başlığı altında medyaya 100 binden fazla haberin yansıdığı tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıklarında, yetkili kurumlar tarafından yapılan kampanyalar sayesinde günde 1 milyon 50 bin adet ekmek, yılda ise 384 milyon adet ekmek çöpe atılmaktan kurtarıldığı bilgisi öne çıkarken, sadece ekmek israfı azatlığında bile yılda 2,8 milyar lira tasarruf sağlandığı belirlendi. Buna ek olarak dünyada israf edilen 1,3 milyon tondan fazla yiyeceğin, 2 milyara yakın insanı doyurabildiği bilgisine ulaşıldı. Yapılan gıda israfında, her şey dâhil otellerin, lokantalara oranla 5 kat daha fazla israf yaptığı ortaya çıktı.

Medya yansımaları ve uzman yorumlarına göre, gıda israfıTürkiye’de ve Dünya’da çözülmesi gereken sorunların başında gelirken, gıda israfını sıfıra indirmek için okullarda veya ülke genelinde kampanyalar yapılması, kamu spotları oluşturulması gerektiği vurgulandı. Buna ek olarak her şey dâhil otellerde yapılan gıda israfına yeni bir düzenleme getirilmesi belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Gıda Israfıçöpe Atılan EkmekIsraf
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