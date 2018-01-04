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Her 1 milyar doların 97 milyon doları başarısız uygulama nedeniyle çöpe gidiyor

Ekonomist Zeka Birimleri ortaklığında yürütülen Brightline anketi göre, işletme projelerine yatırılan her 1 milyar doların 97 milyon doları başarısız uygulama nedeniyle çöpe gidiyor.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:34
Her 1 milyar doların 97 milyon doları başarısız uygulama nedeniyle çöpe gidiyor
2017 yılında yapılan ve Ekonomist Zeka Birimleri ortaklığında yürütülen Brightline ankete göre, işletme projelerine yatırılan her 1 milyar doların 97 milyon doları başarısız uygulama nedeniyle çöpe gidiyor. Bu rakamlar toplam küresel sermaye yatırımlarını kapsayacak şekilde ölçeklendiğinde, her 20 saniyede bir 1 milyon dolar veya yılda 2 trilyon dolar çöpe gittiği belirtildi. Kaynakların bu şekilde hatalı olarak kullanılması sadece özel şirketlerde kar kaybına neden olmakla kalmadığı, aynı zamanda hükümet kurumları ve kar amacı gütmeyen örgütlerin de ilerlemesini aksattığı vurgulandı. Stratejik amaçların günlük pratik uygulamalara dönüştürülmesi aşamasındaki zorlukların yaygın olması artık işletmeler tarafından fark edildiği ve anketin, yönetici liderlerin yüzde 53’ünün stratejik amaçları gerçekleştirmede başarısız olmanın onlara rekabetçi dezavantaj getirdiğine inandıklarını ortaya koyduğu söylendi. Her 10 örgütten birinin, tüm stratejik amaçlarını gerçekleştirebildiği ifade edildi.
Kaynak sağlamada insan ve operasyon kapasitesinden fazlasına ihtiyaç var
Strateji uygulama boşluğunun kapatılması, özellikle üstesinden gelinmesi gereken çok sayıda engel olduğu için imkansız bir görev gibi görünebildiği, bundan dolayı birçok örgüt iyi, liderlere stratejilerini iyi sonuçlara döndürmek için yardımcı olan ve ticari olmayan bir oluşum olan Brigthline Girişimi’nin desteğini aradığı aktarıldı. Üç temel alana odaklandığı (Düşünce ve Uygulama Liderliği, Kapasite Oluşturma ve Ağ Kurma) bildirilen Brightline, farklı endüstrilerden gelen liderlerin, stratejik uygulamalarını daha etkili bir şekilde yapmalarına yardımcı olduğu, şirketin 10 yönlendirici prensibi, son teknoloji araştırmaları ve TED ile Thinkers50 gibi lider örgütlerle partnerlikleri, işletmelerin stratejisinin sadece yazı olmaktan çıkarıp iş yerinde uygulaması için gerekli desteği sağladığı vurgulandı.

 
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Brightline
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