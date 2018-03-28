Hayvansal ürün üretim değeri 2017 yılında arttı

Hayvansal ürün üretim değeri 2017 yılında yüzde 12,5 artarak 69 milyar 900 milyon TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ‘Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri’ verisini açıkladı. Buna göre, kültür sığır fiyatı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,1 artarak 6 bin 46 TL ve yerli sığır fiyatı yüzde 20,4 artarak 3 bin 762 TL olarak gerçekleşti. Koyun ve keçi fiyatlarına bakıldığında, merinos koyun fiyatında yüzde 15,7, yerli koyun fiyatında yüzde 21,2 ve tiftik keçisi fiyatında yüzde 20,5 artış görüldü. Kümes hayvanlarından et tavuğu fiyatı yüzde 6,3 artarak 14,80 TL ve yumurta tavuğu fiyatı yüzde 13,1 artarak 17,47 TL olarak gerçekleşti.

İNEK SÜTÜ FİYATI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 7 ARTTI

İnek sütü fiyatı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 1,24 TL, koyun sütü fiyatı ise yüzde 7,6 artarak 2,41 TL oldu. Kırmızı et fiyatlarına bakıldığında, sığır eti fiyatı yüzde 9,6 artarak 27,44 TL, koyun eti fiyatı yüzde 14,8 artarak 27,82 TL olarak gerçekleşti.

Canlı hayvan değeri bir önceki yıla göre yüzde 31,1 arttı

Canlı hayvan değeri 2017 yılında 117,8 milyar TL oldu. Büyükbaş hayvanların değeri bir önceki yıla göre yüzde 34,5 artarak 84,3 milyar TL, küçükbaş hayvanların değeri yüzde 27,3 artarak 28 milyar TL ve kümes hayvanlarının değeri yüzde 6,8 artarak 5,3 milyar TL oldu.

HAYVANSAL ÜRETİM DEĞERİ 2017 YILINDA 69,9 MİLYAR TL OLDU

Hayvansal ürün üretim değeri 2017 yılında yüzde 12,5 artarak 69 milyar 900 milyon TL oldu. Süt üretim değeri 28 milyar 800 milyon TL, bal üretim değeri 3 milyar 300 milyon TL, yumurta üretim değeri 6 milyar 500 milyon TL ve kırmızı et üretim değeri 30 milyar 900 milyon TL oldu.

(İHA)