GSG wyandotte cins tavukların tanesi 2 bin lira

Çanakkale Bayramiç ilçesinde yıllardır cins tavuk üreticiliği yapan İsmail Arslan, kargo aracılığıyla ülke çapına tavuk, civciv ve yumurta satıyor. Kanatlı hayvan üretimine ilk olarak güvercin yetiştiriciliği ile başlayan Arslan daha sonra hobi olarak cins tavuklar yetiştirmeye başladı. Çeşitli cinste tavukları olan Arslan’ın GSG wyandotte cins tavuklarının tanesi bin 500 ila 2 bin lira arasında satıyor. Yumurtaların tanesini 40 liradan, civcivlerin bir tanesini de 75 liradan ülkenin birçok vilayetine gönderiyor. Değerli diğer bir cins olan Osmanlı tavuklarının tanesini ise 500 ile 750 lira arası fiyatlarla satan Arslar, bu tavukların yumurtalarını 30 liradan meraklılarına gönderiyor.

Çocukluk yıllarında başlayan kanatlı hayvan merakının her geçen gün artığını ifade eden Arslan, "Güvercin yetiştiriciliği ile başladığım kanatlı hayvan üretimini daha sonra cins tavuğa dönüştürdüm. Şu an çeşitli cinste süs tavuklarım var. Buradan elde ettiğim geliri hayvanların bakımına harcıyorum. Ülke genelinde cins tavuk meraklısı çok fazla. Bu kişilerle sosyal medya aracılığıyla, şahsen veya telefon aracılığıyla devamlı irtibat halindeyiz. Benim ürettiğim tavuklar büyük ilgi görüyor. İsteyene yumurta, isteyene civciv veya tavuk gönderiyoruz. Gerekli şartları yerine getirdikten sonra kargo firmaları ürünleri yeni sahiplerine ulaştırıyor. Bu sektörün giderek büyüdüğüne şahit olmak bizleri mutlu ediyor. Ben de üretimimi artırarak işleri büyütmek istiyorum" dedi.