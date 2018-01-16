GREEN Chemicals’tan sanayinin devlerine eğitim desteği

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarına sunduğu satış sonrası eğitim hizmetlerinin yanı sıra ürettiği yeni kimyevi ürünlerle farklı sektörlere katkı yapan GREEN Chemicals A.Ş. ürünlerinin doğru kullanımı için teknik eğitimlere de büyük önem veriyor. Türkiye’nin önde gelen lokomotif şirketlerinin tercih ettiği bir marka olduklarını söyleyen GREEN Chemicals Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ay, her zaman daha iyisini yapmaya çalıştıklarını, bunun sadece üretim ayağında değil, sonrasında da önemli olduğunu vurgulayarak, satış sonrası eğitimlerine 2018’de daha çok ağırlık vermeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye’nin En Büyüklerini Eğitiyor

Ürünlerin doğru kullanılması ve üretimde verimi arttırmak için yapılması gerekenleri ayrıntılı biçimde aktaran bir ekip oluşturan GREEN Chemicals, 2017’ nin sonunda satış sonrası eğitim faaliyetlerine hız verdi. Eğitimlerde Su Şartlandırma için “Genel Su Parametreleri ve Şartlandırma Programları” konusunu işleyen marka, ilk eğitimlerini; Zorlu Enerji’nin Trakya’daki tesislerinde, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş’a Gebze’deki GREEN Chemicals merkezinde, Kaptan Demir Çelik A.Ş.’ye ise Tekirdağ’daki üretim tesislerinde verdi. Borusan firması için de GREEN Chemicals’ın kendi tesisinde verdiği Metal Yüzey İşlem ve Yağlar konusunda teknik eğitim ve bilgilendirmeler yapıldı.