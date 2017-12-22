GREEN Chemicals Ar-Ge Merkezi Belgesi'ni aldı

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yapılan projelerin sonunda ortaya çıkan yeni teknoloji ve çıktıların kamuoyu ile paylaşıldığı, Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinin sorunlarının tartışıldığı zirve 2 gün sürdü.

Ar-Ge ve İnovasyonla Kalkınma temalı organizasyonda, kendi alanında Ar-Ge Merkezi belgesini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün elinden alan GREEN Chemicals A.Ş. İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Can Ali Aydın şunları söyledi: “Ar-Ge merkezi ünvanını almanın, ülkemizin sanayisinin ve teknolojisinin gelişmesinde firma katkısının ilk adımı olduğunu bilerek, hedefimizi kısa vadede kimya sektörünün en başarılı AR-GE merkezi, uzun vadede ise AR-GE merkezleri arasında en fazla teknoloji geliştiren ve ticarileştirebilen firma olmak şeklinde belirledik. Bu noktalara gelmek için ise sırrımız, sadece ve sadece çok çalışmak.” Can Ali Aydın ayrıca, GREEN Chemicals ailesi olarak beklentilerinin; yaptıkları Ar-Ge çalışmalarının ülkemize ekonomimizde katma değer yaratacak, uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artıracak ileri teknoloji içeren ürünler olarak dönmesi olduğunu da belirtti.

Ar-Ge Merkezi Ünvanını Aldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın; teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla oluşturduğu programın tüm aşamalarını başarıyla uygulayan GREEN Chemicals A.Ş., şu anda 762’ye ulaşan Ar-Ge merkezleri arasında 411. Merkez olarak kimya sektöründe öncü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Zirvede konuşan Bakan Dr. Faruk Özlü de; Ar-Ge ve tasarımın, dijital dönüşüm sürecinin anahtar kavramları olduğunu, bunları üretimin merkezine koyarak yatırım yapanların her zaman kazançlı çıkacaklarını belirtti. İnovasyonun artık firmalar için zorunlu olduğunu da kaydeden Özlü, ihracatta büyüme için Ar-Ge’nin ülkemizin olmazsa olmaz unsurlarından olduğunu söyleyerek, 2018 yılı gider bütçesinden, yaklaşık 5 milyar lira kaynak ayırdıklarını, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yaklaşık 45 bin kişinin istihdam edildiğini de sözlerine ekledi.