Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

GREEN Chemicals Ar-Ge Merkezi Belgesi'ni aldı

GREEN Chemicals A.Ş., şu anda 762’ye ulaşan Ar-Ge merkezleri arasında 411. Merkez olarak kimya sektöründe çalışmalarını sürdürüyor.

22 Aralık 2017 Cuma 14:51
GREEN Chemicals Ar-Ge Merkezi Belgesi'ni aldı

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yapılan projelerin sonunda ortaya çıkan yeni teknoloji ve çıktıların kamuoyu ile paylaşıldığı, Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinin sorunlarının tartışıldığı zirve 2 gün sürdü.

Ar-Ge ve İnovasyonla Kalkınma temalı organizasyonda, kendi alanında Ar-Ge Merkezi belgesini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün elinden alan GREEN Chemicals A.Ş. İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Can Ali Aydın şunları söyledi: “Ar-Ge merkezi ünvanını almanın, ülkemizin sanayisinin ve teknolojisinin gelişmesinde firma katkısının ilk adımı olduğunu bilerek, hedefimizi kısa vadede kimya sektörünün en başarılı AR-GE merkezi, uzun vadede ise AR-GE merkezleri arasında en fazla teknoloji geliştiren ve ticarileştirebilen firma olmak şeklinde belirledik. Bu noktalara gelmek için ise sırrımız, sadece ve sadece çok çalışmak.” Can Ali Aydın ayrıca, GREEN Chemicals ailesi olarak beklentilerinin; yaptıkları Ar-Ge çalışmalarının ülkemize ekonomimizde katma değer yaratacak, uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artıracak ileri teknoloji içeren ürünler olarak dönmesi olduğunu da belirtti.

Ar-Ge Merkezi Ünvanını Aldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın; teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla oluşturduğu programın tüm aşamalarını başarıyla uygulayan GREEN Chemicals A.Ş., şu anda 762’ye ulaşan Ar-Ge merkezleri arasında 411. Merkez olarak kimya sektöründe öncü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Zirvede konuşan Bakan Dr. Faruk Özlü de; Ar-Ge ve tasarımın, dijital dönüşüm sürecinin anahtar kavramları olduğunu, bunları üretimin merkezine koyarak yatırım yapanların her zaman kazançlı çıkacaklarını belirtti. İnovasyonun artık firmalar için zorunlu olduğunu da kaydeden Özlü, ihracatta büyüme için Ar-Ge’nin ülkemizin olmazsa olmaz unsurlarından olduğunu söyleyerek, 2018 yılı gider bütçesinden, yaklaşık 5 milyar lira kaynak ayırdıklarını, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yaklaşık 45 bin kişinin istihdam edildiğini de sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
REEN Chemicals Arge MerkeziREEN Chemicals
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2018 MTV oranları nasıl, 2018 yeni MTV ne kadar oldu?
2018 MTV oranları nasıl, 2018 yeni MTV ne kadar oldu?
İndirimli yılbaşı hediyeleri Gift Days İstiklal'de
İndirimli yılbaşı hediyeleri Gift Days İstiklal'de
''Avrupalı emekli tatile, bizim emeklimiz yeni iş’e''
''Avrupalı emekli tatile, bizim emeklimiz yeni iş’e''
Protesto edilen senet tutarı 11 milyarı geçti
Protesto edilen senet tutarı 11 milyarı geçti
İstanbul Yeni Havalimanı böyle olacak
İstanbul Yeni Havalimanı böyle olacak
Sosyal koruma harcamaları artıyor
Sosyal koruma harcamaları artıyor
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim