Gökhan Erün kimdir, hangi görevlerde bulundu?

Yapı Kredi Yönetim Kurulu, Mayıs 2009'dan bu yana Yapı Kredi Murahhas Üye ve Genel Müdürü (CEO) olarak görev yapan Faik Açıkalın'ın 29 Aralık 2017 tarihi itibariyle emekli olarak ayrılacağını ve görevini 15 Ocak 2018 tarihi itibariyle Gökhan Erün'ün devralacağını açıkladı. Gökhan Erün'ün Yapı Kredi CEO'luğuna atanması, ilgili kurumlardan alınacak onayın ardından yürürlüğe girecek. Gökhan Erün görevi devralana kadar Yapı Kredi Murahhas Üye ve Genel Müdür Vekili Niccolò Ubertalli Genel Müdürlüğe vekâlet edecek.

Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü olacak Gökhan Erün kimdir?

Gökhan Erün, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Bölümünde lisans eğitimini tamamladı ve Yeditepe Üniversitesi'nden İşletme yüksek lisansını aldı 1994 yılında Garanti Bankası Hazine Müdürlüğü'nde iş hayatına başladı. 1999-2004 yılları arasında Ticari Pazarlama Birim Müdürlüğü görevini yürüttü. 2004'te atandığı Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Müdürlüğü görevinden sonra 1 Eylül 2005'te Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Görevine 2 Eylül 2015'ten itibaren Garanti Bankası Genel Müdür Vekili olarak devam eden Erün, aynı zamanda Garanti Bank International N.V.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Garanti Bank Romania SA'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

Erün, aynı zamanda Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş., Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve GarantiBank International N.V.’de Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş. ve Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ,Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi. Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 22 yıl olan Erün, Kurumsal Bankacılık Koordinasyon, Hazine, Hazine Paz. ve Finansal Çözümler, Türev Ürünler ve Nakit Yönetimi ve İşlem Bankacılığı alanlarından sorumlu.