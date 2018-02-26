Geleceğin teknolojilerini 20 bin kişi inceledi

Türkiye’nin endüstriyel teknolojiler alanında en kapsamlı fuarı olan FIT’18-Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı’nı toplam 20 bin kişi ziyaret etti. Fuarda; otomasyondan elektrik-elektronik ve enerjiye, hidrolikten bina otomasyonu ve metal işlemeye kadar pek çok sektörde en ileri teknolojiler ile üretilen çözümler sergilendi. 22-25 Şubat tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleştirilen FIT’18’e farklı illerden yerli ve yabancı 152 firma katıldı.

“Yeni sanayi devrimini kaçırmamak için…”

FIT’18-Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı’nı düzenleyen Bileşim Fuarcılık ve Yayıncılık Genel Müdürü Melis Üstün Hanay, fuara yönelik ilgiyi şu sözlerle açıkladı:

“Endüstriyel teknolojiler artık üretime dayalı tüm iş kollarının iş yapış biçimlerini değiştirdi ve firmaların rekabet gücünü belirler hale geldi. Türkiye, Endüstri 4.0 adı verilen yeni sanayi devrimini kaçırmamak için bu teknolojilerin hem alıcısı hem de üreticisi olmak zorunda. Bileşim Fuarcılık olarak böyle kapsamlı bir fuarı kurgularken, Türkiye’nin çok farklı sektörlere hizmet veren en yetkin endüstriyel teknoloji firmalarını ve inovatif yaklaşımlarıyla yarının teknoloji devleri olmaya aday startup’ları bir araya getirdik. Ziyaretçilerimizin gösterdiği yoğun ilgi, fuarımızın bu alanda önemli bir açığı doldurduğunu ortaya koydu. Umuyoruz ki, FIT’18, Türkiye’nin Endüstri 4.0 yolculuğunda yeni bir dönemin kapılarını aralamış olur. Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı’nı önümüzdeki dönemde ülkenin farklı noktalarına taşımayı ve kısa vadede uluslararası hale getirmeyi hedefliyor, bu fuarı Türkiye’ye kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.

Fuar ziyareti “çatkapı” olmaz!

FIT Fuar’ı farklı kılan yalnızca Türkiye’nin en kapsamlı endüstriyel teknolojiler fuarı olması değil aynı zamanda organizasyon biçimi oldu. Bileşim Fuarcılık organizasyonunda Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bir sistem ile katılımcı ve ziyaretçilerin fuardan önce eşleştirilmesi sağlandı. Web sitesi ve mobil uygulama üzerinden firma ile randevulaşan ziyaretçi, böylelikle aradığı çözüme planlı, hızlı ve zahmetsizce ulaşabildi.

Genç girişimciler ustalardan geçer not aldı

FIT’18 kapsamında, yenilikçi çözümler üreten teknoloji startup’ları da FIT’18 Girişim Pazaryeri adıyla kendilerine ayrılan alanda potansiyel müşteri, iş ortağı ve yatırımcılar ile tanışma olanağı buldu. Girişim Pazaryeri’nde yer alan 40 girişim içerisinden seçilen 10 girişim ise, FIT Zirvesi Girişim Yarışması’nda sahneye çıkarak ilk 3’e girmek için TEKGİAD (Teknoloji Girişimcileri ve İş Adamları Derneği) tarafından oluşturulan jüriye sunum yaptı.

TEKGİAD Başkanı Çağlar Türkal, yarışmaya ve fuara ilişkin şunları söyledi: “FIT Zirvesi’nin kapanışında birbirinden değerli 10 girişimimiz yarışma jürisine ve izleyicilere sunumlarını yaptılar. Veri biliminden lojistiğe, endüstriyel makinalardan toplanan verilerin analizinden mağazacılığa kadar farklı alanlardan iş fikirleri ve ürünleriyle girişimcilerimiz, FIT’18’de harika bir performans sergilediler. Yarışma sonucunda, iş süreçleri yönetimi için tasarladığı CheckUP BPM projesiyle jüriden en yüksek puanı toplayan Oktay Erbey birinciliği elde etti. İkincilik ise, bir grup İYTE öğrencisinin hayata geçirdiği, üniversite öğrencilerini birer satış temsilcisi olarak konumlayan Aracı.kim adlı projenin oldu. Üçüncü sırayı alan yukumyolda.com projesi lojistik sektörünün kurumsal paydaşlarını tek bir online pazaryerinde bir araya getiriyor. Diğer finalist girişimlerimiz de jürimizden olumlu geri bildirimler alarak güzel bir deneyim yaşadılar. Bileşim Fuarcılık ve TEKGİAD desteğiyle organize ettiğimiz FIT Zirvesi ve Girişim Yarışmasının önümüzdeki yıllarda da tekrarlayarak markalaşması en büyük dileğimiz ve katkı veren herkese TEKGİAD olarak bir kez daha teşekkür ediyoruz.

FIT Zirvesi Girişim Yarışması’nda ilk 3 sırayı alan projeler

CheckUP BPM - Oktay Erbey

Aracı – Samet Özkale (ekip adına)

Yükümyolda - Mert Ayçıl, Oğuzhan Karaca

Başta KOBİ’ler olmak üzere her ölçekten işletmenin kolayca kullanabileceği bir bulut tabanlı iş süreçleri yönetim yazılımı. www.checkupcloud.net

Bir grup İYTE öğrencisinin hayata geçirdiği Aracı.kim, startupların ürünlerinin potansiyel müşterilerine satılması ve pazarlanmasına aracılık eden üniversite öğrencilerinin komisyon kazandığı bir platform. Aracı’nın hedefi firmaların ürünlerini üniversite öğrencilerini birer satış temsilcisi gibi kullanarak potansiyel müşterilerine satışını yapmaya aracılık etmek. http://araci.kim/

Karayolu taşımacılığına yönelik inovatif bir yaklaşımla geliştirilen yukumyolda.com, yük veren ve lojistik firmalarının en temel taşımacılık yönetimi ihtiyaçlarını karşılayan e-lojistik platformu.

Yükümyolda, sektöründeki boşluğu görerek lojistik sektörünün belki de önünü açabilecek bir yeniliği ülkemizde ilk kez gerçekleştiriyor ve lojistik sektörünün kurumsal paydaşlarını tek bir online pazaryerinde bir araya getiriyor. https://www.yukumyolda.com