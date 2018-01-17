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‘Füze Avcısı’nın seri üretimi başlıyor

‘Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Tedariki’ sözleşmesi imzalandı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 10:13
‘Füze Avcısı’nın seri üretimi başlıyor

ASELSAN ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasında 29 Aralık 2017 tarihinde imzalanan “35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Tedariki” sözleşmesi kapsamındaki faaliyetler Pazartesi günü yapılan imza töreni ile başlatıldı. Törene Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir’in yanı sıra SSM ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çok sayıda üst düzey yetkili katıldı. 2015 yılında havadan karaya füzelere karşı etkinliğini kanıtlayan ve “Füze Avcısı” unvanını kazanan hava savunma top sistemlerinin bu sözleşme ile seri üretimi yapılacak. Sözleşme kapsamında üretilecek olan sistemler Kara Kuvvetleri Komutanlığı (K.K.K) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

35 milimetre (mm) Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Tedariki Projesi kapsamında, ASELSAN tarafından geliştirilen ve ilk örnekleri 2016 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen 35 mm Çekili Hava Savunma Takımı’nın ve 35 mm Parçacıklı Mühimmat’ın (ATOM) seri üretim faaliyetleri yürütülecek. Bunlarla beraber söz konusu sistemlerin üst seviye komuta kontrol unsurları olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı için Batarya Komuta Kontrol Merkezi (BKKM) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı için Batarya Komuta Kontrol Harekat Merkezi (BKKHM) geliştirilecek ve seri üretimleri yapılacak.

Geliştirme çalışmalarına 2010 yılında başlanan sistemler, 1 Aralık 2015’te hızlı hedef uçak kullanılarak gerçekleştirilen atışlı testlerde Parçacıklı Mühimmat ile birlikte havadan karaya füzelere karşı etkinliklerini ispatlamış ve “Füze Avcısı” unvanını hak etmişti. Haziran 2016’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren sistemler 20 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen “Ateş Serbest 2017” tatbikatında hedef uçakları tam isabet ile vurarak göz doldurmuştu. ASELSAN’ın geliştirdiği hava savunma top sistemlerinin güncel hava tehditlerine karşı sağladığı yüksek etkinlikte en önemli role sahip bileşenlerden birisi de 35 mm Parçacıklı Mühimmat. 2010 yılında SSM ile imzalanan sözleşme ile geliştirme çalışmalarına başlanan 35mm Parçacıklı Akıllı Mühimmat, ASELSAN tarafından MKE Kurumu ve Tübitak-SAGE ile birlikte geliştirildi. İmzalanan sözleşme, namlulu silahlarda kullanılmak üzere tamamı yurt içinde geliştirilen bir akıllı mühimmatın seri üretimini içeriyor olması yönüyle de ülkemiz adına bir ilk niteliğinde.

ASELSAN’ın geliştirdiği ve 2016 yılından bu yana Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan KORKUT Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi’nin de geçen sene başlatılan seri üretim çalışmaları başarıyla devam ediyor. Paletli bir araç üzerinde yüksek manevra kabiliyetine sahip olan KORKUT Sistemi; askeri birliklerin ve kritik tesislerin hava savunmasını sabit ve hareketli olarak yapabiliyor. KORKUT, Parçacıklı Mühimmat “ATOM” ile birlikte hava tehditlerine göz açtırmıyor.

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