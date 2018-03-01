Fındık ihracatı 6 ayda 1 milyar doları geçti

Dünya fındık üretiminin yüzde 75’ini, ihracatının yüzde 70’ini elinde bulunduran Türkiye, 2017-2018 ihracat sezonunun altı ayında 171 bin 690 ton iç fındık ihraç etti.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği’nden yapılan açıklamada, 1 Eylül 2017’de başlayan fındık ihraç sezonunun Şubat ayı ortalamasında standart naturel iç fındığın kentalinin (100 kilogram) ortalama 621 dolardan işlem gördüğü belirtildi.

Açıklamada, 1 Eylül 2017-28 Şubat 2018 döneminde Türkiye’nin 171 bin 690 ton fındık ihraç ederek karşılığında 1 milyar 90 milyon 646 dolar gelir elde ettiği kaydedildi. İhracatın 149 bin 689 tonunun AB ülkelerine yapıldığı ifade edilen açıklamada, AB dışındaki Avrupa ülkelerine 11 bin 770 ton, denizaşırı ülkelere 21 bin 152 ton ve diğer ülkelere ise 9 bin 126 ton fındık ihraç edildiği bildirildi.

Türkiye, geçen sezonun aynı döneminde 131 bin 920 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 127 milyon dolar gelir elde etmişti.

(Metin Akyürek/İHA)