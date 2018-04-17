Fındık bahçelerindeki yeni tehlike

Fındık üreticisinin son 5 yıldır mücadele ettiği külleme hastalığının ardından yeni bir hastalık ile karşı karşıya kaldı. Geçen haftalarda çöl rüzgarlarının ardından gelen çamur yağmurlarıyla birlikte fındık bahçelerinde kendini gösteren hastalığın isminin “Bakteriyel Yanıklık" olduğu bildirildi.

Son 5 yıllık süreçte küllenme hastalığı ile mücadelede fındıkta ciddi rekolte kayıplarına yol açan ardından bu yıl bahçelerde görülmeye başlayan yeni bir hastalık üreticileri korkutuyor.

Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Üreticilerimizden gelen yoğun şikayetler ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz teknik elemanlarının yapmış olduğu saha çalışmalarında bölgemizde fındık bahçelerinde yer yer kurumalar görülmüş olup, bu arazlar incelendiğinde ‘Fındık Bakteriyel Yanıklık Hastalığı’ olduğu tespit edilmiştir” denildi.

Hastalığa ilişkin yapılan açıklamada, “Hastalık etmeni bir bakteri olup, bulaşık üretim materyali ile bir bölgeden diğerine taşınabilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Hastalığının bitkiden bitkiye yağmur, rüzgar ve budama aletleri ile yayıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Hastalık tomurcuklarda ölüme, yapraklarda ve zuruflarda lekelere, sürgün, dal ve gövdede kanserlere sebep olmaktadır. Yapraklarda yuvarlak veya çok köşeli, çapları genellikle 1-2 mm olan lekeler oluşur. Yeni oluşan lekeler başlangıçta donuk, sarımsı yeşil renkte olup, zamanla kırmızımsı kahverengine dönüşebilir. Sürgünler ve dallarda boyuna çatlaklarla beraber kanserler oluşabilir. Sürgünler incelendiğinde; kabuğun hafifçe çökük ve kırmızımsı mor bir renkte olduğu ve bu bölgelerdeki kabuk kaldırıldığında, altındaki dokunun kırmızımsı kahverengi bir renk aldığı görülebilir. Yapraklar bu dallar üzerinde kıvrılarak kurur ve asılı kalır. Eğer kanserler genç ağaçlarda gövdeyi kuşatırsa, ağaçların ölümüne sebep olabilir.”

Hastalığın belirtileri hakkında da bilgiler verilen açıklamada, “Hastalık etmeni zuruflar üzerinde koyu kahverengi veya siyah renkte küçük lekeler oluşturur. Meyve kabuğu üzerinde oluşturduğu lekeler ise yüzeysel, yuvarlak ve kahverengidir” denildi.

“KESİN VE YAKIN”

Hastalıkla kimyasal mücadelenin mümkün olduğu açıklanırken şu uyarılarda bulunuldu;

“Taban suyu yüksek ve su tutan toprakların bulunduğu yerlerde bahçe tesis edilmemelidir. Gübreleme ve zamanında ve tekniğine uygun yapılmalıdır. Bahçe tesis edilirken sağlıklı fidanlar seçilmeli ve sonbaharda dikim yapılmalıdır. Hastalıklı sürgünler ve dallar enfekteli kısmın altından sağlam dokudan kesilerek bahçeden uzaklaştırılmalı ve bunlar yakılarak imha edilmeli, Budamada kullanılan aletler bir ocaktan diğerine geçerken yüzde 10’luk çamaşır suyuna daldırılarak dezenfekte edilmelidir.”

(İHA)