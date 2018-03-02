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Finansal kesim dışındaki firmaların varlık ve yükümlülükleri arttı

2017 yılı Aralık ayında finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri bir önceki aya varlıklar 1 milyar 955 milyon dolar, yükümlülükler ise 1 milyar 194 milyon dolar olacak şekilde artış gösterdi.

02 Mart 2018 Cuma 15:22
Finansal kesim dışındaki firmaların varlık ve yükümlülükleri arttı

2017 yılı Aralık ayında finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri bir önceki aya varlıklar 1 milyar 955 milyon dolar, yükümlülükler ise 1 milyar 194 milyon dolar olacak şekilde artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Aralık ayı ‘Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık Ve Yükümlülükleri’ verisini açıkladı. Buna göre, 2017 yılı Aralık dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde; Kasım 2017 değerlerine göre varlıklar 1 milyar 955 milyon dolar, yükümlülükler ise 1 milyar 194 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyon açığı ise Kasım ayına göre 761 milyon dolar azalarak 212 milyar 624 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2017 yılı Aralık dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 1 milyar 457 milyon dolar, 234 milyon dolar ve 260 milyon dolar artmış ve sonuç olarak varlıklar 1 milyar 955 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurtiçinden sağlanan nakdi krediler 222 milyon dolar azalırken, yurtdışından sağlanan nakdi krediler ile ithalat borçları sırasıyla 126 milyon dolar ve 1 milyar 290 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1 milyar 194 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Aralık 2017 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli kredilerin Kasım 2017 dönemine göre 396 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanların ise 213 milyon dolar arttığı görüldü. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 846 milyon dolar, uzun vadeli krediler 571 milyon dolar artış gösterdi.

Aralık 2017 döneminde kısa vadeli varlıklar 94.605 milyon Dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 86.669 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyon Fazlası ise 7.936 milyon Dolar gerçekleşerek Kasım 2017 dönemine göre 1.271 milyon Dolar artmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 26 düzeyindedir

(İHA)
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