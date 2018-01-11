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Fakıbaba: "Çiftçimizi tefeciye muhtaç etmeyeceğiz"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, et ithalatına ilişkin eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu’na, "Burası muz cumhuriyeti değil. Et nasıl alınır bunların kuralları vardır. Kılıçdaroğlu’nun tarım konusunda biraz daha çalışması lazım" dedi.

11 Ocak 2018 Perşembe 13:08
Fakıbaba: "Çiftçimizi tefeciye muhtaç etmeyeceğiz"

Katıldığı bir program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Fakıbaba, et ithalatı konularına ilişkin, Sırbistan’dan şu ana kadar et alınmadığı bilgisini verdi ve, "Et ithalatı bana da doğru gelmiyor. En çok beni üzüyor ama mecbur kalındığında en doğru işleri yapmak zorundayız. 2018’de karkas et almayacağız. Direkt canlı hayvan alıp kesimlerini burada yapacağız. 2018 yılını ’buzağılar ölmesin’ yılı olarak ilan ediyoruz" diye konuştu.

"ÇİFTÇİMİZİ TEFECİYE MUHTAÇ ETMEYECEĞİZ"

Son 44 yılın en kurak kışının yaşandığını belirten Bakan Fakıbaba, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da kuraklık olmasa da olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüklerini ifade ederek, "Buralarda ürün değişikliğine geçebiliriz. Su imkanlarını çok iyi değerlendirmemiz lazım. Kuraklık sigortası kapsamında TARSİM sigortası işçilerimizin zararlarını karşılayacak buralara başvurulsun. Ayrıca tarım desteklerini Nisan ve Ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştireceğiz. Hasat ve ekim zamanında yapılacak, böylelikle çiftçimizi ekerken tefeciye muhtaç etmeyeceğiz" dedi.

Fakıbaba, "Şuan Bakanlığımızda 63 yem desteklemesi var, bunları daha sadeleştirip çiftçimizin önünü açabilecek neler yapabiliriz diye çalışıyoruz" ifadelerini kaydetti.

"KILIÇDAROĞLU ÇALIŞSIN"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun et ithalatının Müslüman olmayan ülkelerden yapılmasına ilişkin eleştirilerini değerlendiren Fakıbaba, "Burası muz cumhuriyeti değil. Et nasıl alınır bunların kuralları vardır. Ekiplerimiz et alacağımız ülkelerde gidip inceleme yapıyor. Kılıçdaroğlu’nun tarım konusunda biraz daha çalışması lazım. Etin gelmesini istemeyen kesimler var. Daha önceden neredeydiniz kardeşim? Bizimle mi gözünüz açıldı? Dar gelirli et yemesin mi?" şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 11.01.2018 13:45
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Ahmet Eşref FakıbabaEt IthalatıEt Fiyatları
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