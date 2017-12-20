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Ethereum nedir, Ethereum almak isteyenlerin bilmesi gerekenler

Son zamanlarda Bitcoin'den sonra en çok ilgi gören kripto para birimi olan Ethereum nedir?

20 Aralık 2017 Çarşamba 09:06
Ethereum nedir, Ethereum almak isteyenlerin bilmesi gerekenler

Son günlerde hızla popüler hale gelen kripto para birimi  Ethereum nedir? Ethereum nasıl çalışır? Ethereum nereden alınır?

Ethereum nedir? Ether nasıl satın alınır?

Ethereum açık kaynak, kamuya açık, blok zinciri (blockchain) tabanlı akıllı sözleşme (smart contract)işlevselliğine sahip dağıtık hesaplama platformudur. Ethereum, merkezi olmayan turing bütünlüklü kamuya açık uluslararası ağ düğümü kullanarak komutları çalıştırabilen Ethereum Virtual Machine (Ethereum Sanal Makinesi) adındaki sanal makineyi sağlar. Ethereum ayrıca 'ether' adı verilen ve hesaplar arası transfer edilebilen ve gerçekleştirilen hesaplamalar için katılımcı düğümlerini tazmin etmeye yarayan bir kripto para birimi sunar. Bir dahili işlem fiyatlama mekanizması olan 'Gas' ise yığın mesajı azaltmak ve ağdaki kaynakları paylaştırmak için kullanılır.

Ehereum 2013 yılında kripto para araştırmacısı ve programcısı Vitalik Buterin tarafından ortaya atıldı. Geliştirme süreci Temmuz - Ağustos 2014 döneminde çevrimiçi kitle fonlaması  sayesinde sağlandı. Ethereum sistemi 30 Temmuz 2015 tarihinde hayata geçirildi. 2016'da Ethereum, The DAO projesinin çökmesinin bir sonucu olarak iki blok zincirine ayrıldı ve böylece Ethereum Classic ürünü ortaya çıktı. 19 Aralık 2017 itibari ile Ethereum sisteminin para birimi olan bir (1) Ethereum 800 ABD dolarına denktir.

Ethereum nasıl bir kripto para?

Ethereum akıllı sözleşme (komut dosyası) işlevselliğine sahip, açık kaynak kodlu, halka açık, blok tabanlı, dağıtılmış bilgi işlem platformudur. Ethereum, uluslararası bir ortak düğüm ağı kullanarak komut dosyalarını çalıştırabilen merkezi olmayan bir Turing tam sanal makinesi ya da diğer adıyla Ethereum Sanal Makinesi ile işlem görür. Ethereum, hesaplar arasında aktarılan ve gerçekleştirilen hesaplamalar için katılımcı düğümleri telafi etmek için kullanılabilen “eter” isimli bir şifreleme simgesi de sağlar. Gas adında dahili bir işlem fiyatlandırma mekanizması ise, spam’ı azaltmak ve kaynaklarını ağ üzerinde tahsis etmek için kullanılır.

Ethereum avantajları nelerdir?

Merkezi olmayan Ethereum platformunun en önemli avantajları şu şekilde özetlenebilir;

Değiştirilemezlik; Üçüncü taraflar Ethereum platformunda yer alan herhangi bir veriyi değiştiremezler.

Yolsuzluğa Karşı Dayanıklı; Ethereum’da yer alan uygulamalar fikir birliği ilkesi doğrultusunda oluşturulan ve gizliliği imkânsız hale getiren bir ağa dayanır.

Güvenli; Uygulamalar hileli etkinliklere ve siber saldırılara karşı korunmaktadır.

Aksama Olmaz; Uygulamalar bozulmaz ve kapatılamaz.

Ethereum nereden ve nasıl alınır?

Ethereum madenciliği ile Ethereum kazanabileceğiniz gibi madencilik süreçlerine girmeden daha pratik bir şekilde de satın alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ethereum alabilmek için öncelikle güvenli olduğu bilinen Bitcoin borsalarından birine kaydolmanız ve Bitcoin almanız ya da Bitcoin madenciliğine başlamanız gerekir. Bitcoin elde edip, sanal cüzdanınıza aktardıktan ve borsasında hesap açtıktan sonra Ethereum borsalarına da kaydolmanız gerekmektedir. Kayıt olduğunuz global dijital para borsalarına aldığınız Bitcoinleri transfer ederseniz bu bitcoinlerle Ethereum alabilirsiniz. Ethereum satış süreci de aynı şekilde işlemektedir. Öncelikle Ethereum’u Bitcoin’e çevirmeniz ve sonrasında dilediğiniz ulusal para birimine dönüştürüp banka hesabınıza yollamanız yeterlidir.

Ethereum nasıl çalışır?

Ethereum temel olarak bitcoin ile aynı teknolojik temelle çalışıyor. Bu kripto para, bitcoin gibi merkeziyetsizleştirilmiş, şifreli ve güvenli işlemleri mümkün kılan blockchain teknolojisi ile geliştirildi. Ethereum, bitcoinde olduğu gibi ağa katılan kullanıcıların bilgisayarlarının donanımlarını kullanarak yeni coinler üretebileceği şekilde geliştirilmiştir. Ethereum’da yeni coin üretmek için bitcoin’den farklı olarak CPU yani bilgisayarın işlemcisini kullanmak yerine GPU yani çok daha seri çalışan ekran kartını kullanıyor. Çok büyük donanım maliyetleri gerektirmeyen Ethereum mining algoritması sayesinde, evinde bile mining yapılabiliyor.

Ethereum nereden alınır?

Ethereum dünyada en büyük ikinci kripto para birimi olduğu için epey popülerdir ve birçok coin borsa sitelerinden temin edilebilir. Türkiye'de faaliyet gösteren bazı Türk Bitcoin borsaları Ethereum alım satım işlemleri yapılmasına imkan tanıyor. Ethereum wallet yani ethereum cüzdanı ise sistem henüz çok yeni olduğundan Bitcoine göre biraz daha kısıtlı uygulamalarla karşımıza çıkıyor.

coinmarketcap.com verilerine göre Ethereum piyasa büyüklüğü 75 milyar doları geçti. Yükselişini sürdüren bu dijital para birimi son zamanlarda yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği araçlar arasında ilk sırada yer almaya başladı.

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Son Güncelleme: 21.12.2017 00:34
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