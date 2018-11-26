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Essa Grup’tan Enflasyonla Topyekûn Mücadeleye destek

48 yıllık bilgi birikimi ile Türkiye’nin en önemli saat üretici firmalarından biri olan Essa Grup, tüm markaları ve grup şirketleri ile “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” programına destek veriyor.

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:25
Essa Grup’tan Enflasyonla Topyekûn Mücadeleye destek

8 yıllık bilgi birikimi ile Türkiye’nin en önemli saat üretici firmalarından biri olan Essa Grup, tüm markaları ve grup şirketleri ile “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” programına destek veriyor.

Essa Grup Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çevik program için yaptığı açıklamada; Essa Grup olarak 48 yıldır ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefleyerek, üretimini ve dağıtımını yaptığımız ürünlerimizle Türkiye’nin ismini dünyada 67 ülkeye duyuruyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sn.Berat ALBAYRAK’ın 09.10.2018 tarihinde “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı” kapsamında açıkladığı kampanyaya tüm markalarımız ve grup şirketlerimizde en az yüzde 10 oranında indirim yaparak destek veriyoruz. Ekonomiye duyarlı tüm şirketlerle birlik ve beraberlik anlayışı içinde hareket ederek ülkemizde yaşanan sıkıntıları geride bırakacağımıza inanıyor ve “Türkiye Kazanacak” diyoruz.” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Essa GrupEnflasyonla Topyekûn Mücadele
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