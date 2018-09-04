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Essa Grup, Türkiye'yi dünya saat sektörüne tanıtıyor

Dünyanın en büyük saat etkinliklerinden biri olan Hong Kong Watch & Clock Fair, 4-8 Eylül 2018'de Hong Kong Convention & Exhibition Center’da düzenleniyor.

04 Eylül 2018 Salı 15:59
Essa Grup, Türkiye'yi dünya saat sektörüne tanıtıyor

Dünyanın en büyük saat etkinliklerinden biri olan Hong Kong Watch & Clock Fair, 4-8 Eylül 2018'de Hong Kong Convention & Exhibition Center’da düzenleniyor. Fuarda boy gösteren 800’den fazla katılımcı, en son tasarımlarını ve ürünlerini sergiliyor.

Hong Kong’da bu yıl 37.si düzenlenen fuarda katılımcılar en yeni teknolojiyle donatılmış son model koleksiyonlarını tanıtıyor. 4-8 Eylül 2018 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olan fuarda saat ve saat ürünleri sergileniyor.

Hong Kong Watch & Clock Fair 2018'de yer alan Türk firması Essa Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çevik, katıldıkları tüm uluslararası saat fuarlarında markalarına gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını ifade etti.

Hong Kong Watch & Clock Fair Fuarı’nda Asya ve Avrupa ülkelerinden yoğun ilgi gördüklerini belirten Ercan Çevik, "Dünyada 60 ülkeye ihracat yapıyoruz. 6 senedir burada fuara katılıp yoğun ilgi görüyoruz ve talep bizi memnun ediyor. Fuarda 5 markayla saat ve gözlük koleksiyonlarımızı tanıttık. Ürünlerimize Avrupa ve Asya ülkelerinden yoğun ilgi var. Fuarda Türkiye’nin dünya saat sektöründe de iddialı olduğunu herkese göstermek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ercan Çevik, dünya saat sektöründe Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ifade ederek "Essa Grup, Türkiye ve Hong Kong merkezli 3 ofis ve dünyada 60 ülkede hizmet veriyor. Essa Grup’u bir Türk firması olarak dünya saat sektöründe iyi bir konuma taşımak ve tanıtmak istiyoruz” dedi.

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Essa GrupHong Kong WatchHong Kong ConventionSaat FuarıErcan çevik
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