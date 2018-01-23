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Eşek zeytini zayıflamak isteyenlerin ilgisini çekiyor

Bursa’nın İznik ilçesinde yetişen "eşek" zeytinine zayıflamak isteyenler büyük rağbet gösteriyor. Sofralık zeytinin iki katı büyüklüğündeki zeytinin kilosu 20 liradan alıcı buluyor.

23 Ocak 2018 Salı 16:07
Eşek zeytini zayıflamak isteyenlerin ilgisini çekiyor

İriliği ile bilinen ve eşek zeytini olarak bilinen kalamata, İznik’in Dereköy, Hisardere ve Elbeyli ovasında sayılı çiftçiler tarafından yetiştiriliyor. 200-250 yıllık zeytin ağaçlarında yetişen kalamata, tüketici tezgahında 20 liradan alıcı buluyor. Halk arasında eşek zeytini olarak anılan bu zeytin türünü diyet yapanlar tercih ediyor. Az tuzlu ve sirke suyu ile tatlandırılan ve ekşimsi tada sahip kalamata zeytininin kilogram başına düşen 85 danesi, sofralık siyah zeytininin 200 danesine denk geliyor. Ayrıca pahalı bir zeytin çeşidi olan kalamata, Almanya ve İngiltere’ye de ihraç edilmeye başlandı.

İznikli zeytin tüccarı Muhsin Kaya, "Müstahsilden 9 ila 10 liradan aldığımız zeytin işlenip tüketicinin sofrasına 20 liraya ulaşıyor. Bu yıl kalamata zeytini dalında fazla yok, bu yüzden fazla prim yaptı. Şu an tüccar arayıp da bulmakta zorlanıyor. Talep çok, bu yüzden fiyatlar yükseldi" dedi.

Tüccar Kaya, "Kalamata zeytini nadir yetişen bir zeytin türü. İznik’in belirli bölgesinde yetişiyor. Bir özelliği ise diyet zeytini olması. Aroması, tadı farklı bir zeytin" diye konuştu.

Son Güncelleme: 23.01.2018 16:44
Anahtar Kelimeler:
Eşek ZeytiniBursaIznikZayıflama
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