Erkenci kiraz pazardaki yerini aldı

Manisa yöresine özgü bir tür olan erkenci kiraz bu yıl pazara beklenenden erken geldi. Rekoltenin yüksek olduğu kiraz başta Avrupa ve Rusya olmak üzere Uzak Doğu’ya da ihracat edilecek.

Kuzey Yarımküre’de ilk olarak Manisa’da yetişen erkenci kiraz türü pazardaki yerini aldı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilde kiraz da pazara erken düştü. Bu yıl rekolteden memnun olan çiftçiler ve tüccarlar, erkenci kirazı ihraç ediyor. Manisa Şehzadeler Belediyesi tarafından Sancaklıbozköy’de kurulan kiraz pazarına ürünlerini getiren çiftçiler, buradaki tüccarlara rahatça satış yapabiliyor.

Bu yıl erkenci çeşitlerde kendi rekorlarını kırdıklarını söyleyen Manisa Kiraz Üreticileri Birlik Başkanı Suphip Kocagöbek, bu yıl Avrupa ve Rusya pazarının yanında Uzak Doğu’ya da ihracat yapılacağını belirterek, "Biz normalde Nisan’ın 2., 3. haftası kirazımızı çıkarıyorduk. Ama bu sene kendi rekorumuzu kırdık. 6 Nisan itibariyle ilk kirazımızı çıkardık. Bu sene rekoltemiz çok güzel. Bunlar erkenci çeşitler. Ama bundan sonra da patentli bir çeşit olan 0900 çeşidi var. O daha güzel bir ürün. İhracata yönelik bir ürün. Bu seneki rekolte hedefimiz 120 bin ton. Kirazlar başta Avrupa, Rusya ve yeni olarak da Uzak Doğu’ya, Çin’e, Tayvan’a göndermeye başladık. Şu an 30 ila 50 lira arasında satışı yapılıyor. İlk çıkardığımızda kilogramı 150 lira gibi bir temsili rakamla satıldı. Ama mal çoğaldıkça fiyatlar düşecek. Sofralara bir hafta, 10 gün sonra 15-20 lira gibi bir fiyatla yer alır" dedi.

"AVRUPA’DA TÜRKİYE DE KİRAZA DOYACAK"

Bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu söyleyen kiraz tüccarı Celil Görmez, "Bu sene mahsul bol. Fiyatlar yüksek gidiyor ama ucuzlayacağını düşünüyoruz. İnşallah çiftçinin yüzü güler. Afetsiz bir yıl geçiririz inşallah. Bu sene mahsul bol. Avrupa da doyar, Türkiye’de doyar" diye konuştu.

Öte yandan çiftçilerin kiraz hasadı da sürüyor. Kiraz bahçelerinde hareketliliğin yaşandığı Manisa’da kiraz işçileri dallardaki kirazları özenle topladıktan sonra kirazlar sepetlere doldurularak pazara gönderiliyor. Bu yıl mahsulden memnun olduklarını söyleyen kiraz üreticilerinden Ahmet Kabasakal, "Allah’a şükür kirazlarım, mahsullerimiz güzel. Allah afet vermezse güzel bir yıl geçireceğiz. Salihli kirazlarımız, Napolyonlarımız güzel. Geçen seneki mahsullere göre bu yıl daha güzel. Toplama 35-40 gün sürüyor. Yağış olursa daha fazla sürüyor. Hava şartlarına göre topluyoruz" ifadelerini kullandı.

(Aykut Yeniçağ /İHA)