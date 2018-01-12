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"Erken rezervasyonda yüzde 40 artış var"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz yıla oranla erken rezervasyonlarda yüzde 40 artış olduğunu belirtti.

12 Ocak 2018 Cuma 12:30
"Erken rezervasyonda yüzde 40 artış var"

Burdur’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Vali Şerif Yılmaz’ı ziyaret etti. Vali Yılmaz tarafından karşılanan Bakan Kurtulmuş’a yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi. Valilik özel defterini imzalayan Bakan Kurtulmuş, bu yıl içinde Burdur’da yatırımların hızlanması için çalışacaklarını belirterek, Sagalassos ve Kybra’nın ile kente değer katacağını belirtti.

Salda Gölü’nün turistik merkez haline getirilmesinin Burdur için önemli bir proje olacağını ifade eden Bakan Kurtulmuş, "2015 ve 2016’da dip yapmış turizmin 2017’de büyük bir hızla dönüş yapmış olması sevindiricidir. 2017’de 32.4 milyon turist ülkemize geldi ve 26 milyar dolar gelir elde ettik. Rekor 2014 yılındaydı. Bu yıl 2014 yılını geçeceğimizi ümit ediyorum. 38 milyona yakın turist hedefimiz var ve 30 milyona yakın gelir bırakmasını ümit ediyoruz" dedi.

"ERKEN REZERVASYONLARDA YÜZDE 40 ARTIŞ VAR"

2018 yılıyla ilgili Almanya, Rusya, İngiltere, Ukrayna ve diğer ülkelerden gelen geri dönüşlerin sevindirici olduğunu kaydeden Bakan Kurtulmuş, "Geçen yıla göre erken rezervasyonlarda yüzde 40’lık bir artış var. Bu da önümüzdeki sezonun iyi geçeceğini ortaya koyuyor. Türkiye dünyanın en büyük en zengin arşividir, kütüphanesidir. Anadolu toraklarının her yerinde iz bırakmış medeniyetler. 24 büyük medeniyet bu topraklarda yaşamış. Çanakkale’de 2018 yılı Troya yılının etkinliklerini başlattık. Hem Troya’nın hem Türkiye’nin tanıtılmasına gayret edeceğiz. Her yılda Türkiye’nin önemli bir varlığı üzerinden ülkemizin tanıtılmasını sağlayacağız" diye konuştu.

"TÜRKİYE SÖZÜNÜN DEĞERİ ARTIYOR"

Türkiye’nin büyük bir hazine üstünde olduğunu dile getiren Bakan Kurtulmuş, "Bu hazineden ülkemizin yeteri kadar istifade etmesi gerekiyor. Bazı çevrelerin, Türkiye düşmanlığı İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı gerekçeleriyle Türkiye’yi hedef tahtası haline getirdiği ortamda, bu zenginliklerimizin üzerinden iyi bir Türkiye algısı olarak bunu bir yumuşak güç olarak kullanmayı hedefliyoruz. Türkiye ekonomik ve siyasi istikrarını sürdürdüğü sürece her alanda atılımlarına devam edecektir. Türkiye güçlendikçe sözün değeri ve gücü artıyor. 2017 yılında uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin rol belirleyici sonuç alımcı müdahaleleri oldu" dedi.

Vali Şerif Yılmaz, Bakan Kurtulmuş’a Burdur’da kullanılmak üzere gönderdiği 4 milyonun üzerinde ödenekten dolayı teşekkür etti. Bakan Kurtulmuş’a, AK Parti Burdur Milletvekilleri Reşat Petek, Bayram Özçelik, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de eşlik etti.

Son Güncelleme: 12.01.2018 14:44
Anahtar Kelimeler:
Erken Rezervasyon
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