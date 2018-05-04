Equinix, Türkiye’de yeni veri merkezini açtı

Küresel ara bağlantı ve veri merkezi, şirketi Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX), Türkiye’de 2017 sonlarında 373 milyon TL’ye satın aldığı IL2 (IstanbuL2) veri merkezinin açılışını duyurdu. IL2 veri merkezi, yeni ve yüksek teknolojik altyapıya sahip Uluslararası İşletme Borsası (International Business Exchange™- IBX®) olan veri merkezlerini Avrupa ve Asya arasında stratejik bir köprü rolünde olması nedeniyle ekonomik ve jeopolitik anlamda kritik öneme ve Türkiye’deki en geniş metro ağına sahip İstanbul’da hizmete sunacak. Equinix, 3 Mayıs tarihinde İstanbul Feriye Palace’da Türkiye’deki dijital dönüşüm temalı bir lansman daveti düzenledi. Konuşmacılar arasında Equinix Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Eric Schwartz, Equinix Türkiye Ülke Müdürü Mehmethan Şişik, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca ve IDC Türkiye Baş Analisti Eren Eser yer aldı.

Dijital dönüşüm yolculuğuna başlayan bir çok kurum, çoklu BT sistemini, bulut hizmetlerini, ağları, kritik konumları ve ortak ekosistemleri sahip oldukları merkezi BT ve ağ altyapıları nedeniyle entegre etme ve ara bağlantı sağlama hususunda çeşitli sorunlarla karşılaşıyor. Equinix veri merkezleri, inovasyonu destekleyen, işlem hızını artıran ve çok daha geniş faaliyet esnekliği sağlayan ortamlar sunarak dijitalleşmenin avantajlarını ciddi anlamda artırıyor. Mehmethan Şişik: “Hızlı ekonomik büyümeyle birlikte Türkiye’deki yerli ve uluslararası işletmeler, global piyasada rekabetçiliklerini sürdürebilmek için hızla artan oranda yeni dijital dönüşüm çözümlerine yöneliyorlar. İstanbul’daki IL2 veri merkezimiz, Asya ve Avrupa arasında stratejik bir köprü rolü üstlenmesi sayesinde Türkiye’deki işletmelerin ara bağlantı yolculuğunu desteklemenin yanı sıra çok uluslu şirketlerin Türkiye’deki gerçek potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olacak.” dedi.

Ara bağlantı, her sektörden tüm işletmelerin bağlanabilirliği açısından çok önemli bir konu. Global, özel ve güvenilir bir ara bağlantı platformunun sunduğu avantajlardan yararlanan kurumlar ve hizmet sağlayıcılar, bulut hizmeti ve ağ sağlayıcılarının veriyi, müşterileri ve kullanıcılarıyla daha hızla buluşturmasına olanak sağlayan bir dijital ortam yaratabilirler. Bu sayede daha hızlı ve etkin iş birlikleri yaparak, yenilikçi çözümlerinin test ve piyasaya ulaşım sürelerini azaltabilirler. Veri, içerik ve iş birliği uygulamalarının dijitalleşmesi aynı zamanda gecikme sürelerinin azaltılarak kullanıcı deneyimini ve verimlilik artışını sağlamaktadır. Equinix, finansal, kurumsal ve bulut ağları için en geniş ara bağlantı seçenekleri ile en büyük dijital ekosistemleri sunmaktadır. KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, IL2’nin açılışıyla ilgili olarak “Equinix yatırımının ülkemiz açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’deki dijital dönüşüm sürecinin öncülüğünü yapmak ve Türkiye dışındaki piyasalarda büyümemizi Equinix’in 52 ülkedeki mevcudiyetiyle güçlendirmek için işbirliğimize değer veriyoruz. Sektörlerin birbirine yakınsadığı günümüzde, teknoloji altyapısı konusunda bu konuda uzman firmalar ile çalışmak, şirketlerin ana işine odaklanmasını ve rekabet avantajı kazanmasını sağlıyor.” dedi. T-Systems Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu: “Türkiye’deki iş dünyası ve toplumun ağ tabanlı geleceği için entegre çözümler sunuyoruz. Equinix IL2 veri merkezinin hizmete girmesiyle birlikte, bu veri merkezinin sunduğu ortak yerleşim ortamı, uluslararası ve yerel şirketler için sunduğu yeni ekosistemler sayesinde Türkiye’nin dijital dönüşümü daha hızlı bir döneme girecektir.” dedi.

IDC Türkiye Baş Analisti Eren Eser: “Dijital dönüşüm konusu birçok şirketin stratejik planlamasına uzun yıllar hükmedecek. Kurumlar için dijital dönüşümde başarı veya başarısızlık ise direkt olarak kesintisiz ve etkin bir BT hizmet sunumuna bağlı. Veri merkezi konsolidasyonu, sanallaştırma, güvenli ara bağlantı, nesnelerin interneti ve bulut servislerinin benimsenmesi gibi sektörel eğilimler ise ortak yerleşim ve ara bağlantı hizmeti sağlayan firmaları geleceğin BT ekosisteminin merkezine taşıyor.”