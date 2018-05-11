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EPDK’dan akaryakıt şirketlerine 10, 9 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 27 akaryakıt şirketine toplam 10 milyon 910 bin 685 lira ceza verdi.

11 Mayıs 2018 Cuma 10:55
EPDK’dan akaryakıt şirketlerine 10, 9 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 27 akaryakıt şirketine toplam 10 milyon 910 bin 685 lira ceza verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre kurum; dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali, istasyonda ikmal edilen akaryakıtın ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olması, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması, otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmaması gibi nedenlerle, 27 akaryakıt şirketine 76 bin 142 lira ile 1 milyon 144 bin 373 lira arasında değişen toplam 10 milyon 910 bin 685 liralık ceza uyguladı.

(İHA)
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