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En Zengin 100 Türk listesinde kimler var?

FORBES Türkiye, bu yıl 13’üncü kez hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesini açıkladı.

01 Mart 2018 Perşembe 13:55
En Zengin 100 Türk listesinde kimler var?

FORBES 100’ün toplam serveti, geçen yıla göre 18,5 milyar dolar artarak 121,4 milyar dolara yükseldi. Asıl büyük sıçrama ise listede yer alan milyarder sayısında yaşandı. Dolar milyarderlerinin sayısı geçen yıla göre dokuz kişi artarak 40’a yükseldi. Milyarderlerin toplam serveti ise 72,4 milyar dolara çıktı. Erol Tabanca, Melih Abdulhayoğlu, Fuat-Ayhan-Fatih Tosyalı kardeşler ile Eren ve Fatih Özmen bu yıl ilk kez dolar milyarderleri arasında yer aldı. Mehmet Hattat ve Olgun Zoru ise uzun zamandır ayrı kaldıkları milyarderler ligine bu yıl geri dönen isimler…

Listenin zirvesinde bu yıl üst üste beşinci kez olmak üzere yine Murat Ülker var. Üstelik servetini geçen yıla göre 1,1 milyar dolar artırarak... Rönesans Holding’in patronu Erman Ilıcak ise yıllardır süren istikrarlı yükselişiyle servetini 4 milyar dolarda çıkardı ve Murat Ülker’i yakın takibe aldı.

FORBES 100’de servetinin tamamını yurtdışındaki girişimlerinden elde eden milyarderlerin hem sayıları hem de servet rakamları arttı: ABD’de kurduğu yoğurt markası Chobani ile listede yer alan Hamdi Ulukaya’nın serveti 1,8 milyar dolara yükseldi. Listeye geçen yıl doğrudan milyarder olarak giren biyoteknoloji şirketi Samumed’in kurucusu Osman Kibar, servetini 800 milyon dolar artırarak 2,8 milyar dolara çıkardı ve FORBES 100’de dördüncü sıraya yükseldi. ABD’de kurdukları Sierra Nevada Corporation ile NASA’nın uzay istasyonuna kargo taşıyan Eren ve Fatih Özmen çifti, 1,5’er milyar dolarlık servetle (toplam 3 milyar dolar) ilk kez listenin milyarderler ligine yükselmiş oldular.

İngiltere’de kurup 2004’te ABD’ye taşıdığı şirketi Comodo ile İnternet güvenliğinin tüm alanlarını kapsayan çözümler sunan Melih Abdulhayoğlu da, 1,6 milyar dolarla ilk kez milyarderler arasında bu sene. Listenin yeni milyarderlerinden Polimeks İnşaat’ın kurucusu Erol Tabanca ve Tosyalı Holding’in patronları Fuat-Ayhan-Fatih Tosyalı kardeşler ise bu yıl kazandıkları “milyarder” unvanını daha çok yurtdışındaki işlerine ve yatırımları borçlu isimlerden. Örneğin FORBES 100’de 1,3 milyar dolarla yer alan Erol Tabanca’nın sahibi olduğu Polimeks’in bugüne kadar tamamladığı 11 milyar doları aşkın tutardaki projelerinin yüzde 95’ini Türkmenistan’da hayata geçti. Tosyalı Holding’in Cezayir’de yaptığı demir-çelik yatırımı ise Fuat-Ayhan-Fatih Tosyalı kardeşleri milyarderler ligine taşımış oldu.

FORBES Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Burçak Güven:

“Listemizin zirvesinde bu yıl beşinci kez Murat Ülker var, üstelik servetini geçen yıla göre 1,1 milyar dolar artırıp 4,8 milyar dolara çıkararak... Bankalara olan 6 milyar dolarlık borcunu yeniden kredilendirmek istediği haberlerin sızmasıyla gündeme oturduğu bir dönemde bu durum akıllara şu soruyu getirebilir: “Borç ödemekte sıkıntı yaşayan bir iş adamı, nasıl FORBES 100’ün zirvesine -hem de rekor bir rakamla- yer alabiliyor?” Kredilerinin refinansmanı için bankalarla yeniden masaya oturan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, bu süreçte sadece FORBES’a konuştu ve kendisi için her yıl yaptığımız hesaplamada şu ana kadar elimizde olmayan bazı bilgileri paylaşarak şirketlerinin yapısını daha şeffaf hale getirdi. Bu sayede bilgi sahibi olmadığımız için şu ana kadar hesaba katamadığımız bazı kalemleri öğrenme şansı yakaladık. Ülker’in bizimle paylaştığı bilgiler neticesinde bu sene kendisi için hesapladığımız servet değerinin de sağlamasını yapma imkanı bulduk. Ülker’in servetindeki artışın sebeplerinden biri bu... Yine de bu artışın en önemli kaynağı yurtdışında satın aldığı United Biscuits ve Demet’s Candy ile Ülker Bisküvi’nin yüzde 51’ini çatısı altında topladığı 2,2 milyar pound cirolu Pladis’in yarattığı değer var. Ayrıca Pladis’e dahil edilmeyen Godiva’yı iki kat büyüterek 2007’de 850 milyon dolar vererek satın aldığı şirketin değerini 1,5 milyar dolara ulaştırması da önemli bir etken. Borsa’da işlem gören grup şirketlerinin hisse performansı da söz edilmesi gereken bir diğer sebep. Sonuç olarak Murat Ülker’in 4,8 milyar dolarlık servet rakamının bir süredir gündem yaratan borçlardan arındırıldığına vurgu yapmak gerekiyor. Yine de Ülker’in isminin karşısındaki servet, FORBES’un listede yer alan bütün isimlere uyguladığı konservatif hesaplamanın bir sonucu. Dolayısıyla Ülker’in serveti için “bu rakamdan az olmadığı kesin; ancak daha fazlası olabilir” notunu düşmekte fayda var.

FORBES 100 Editörü Özer Turan: Servetini 1,7 milyar dolar artıran Erman Ilıcak bu yıl servetini en çok artıran isim oldu. Murat Ülker’in servetindeki artış miktarı da 1,1 milyar doları buldu. Polimeks İnşaat’ın kurucusu Erol Tabanca ve Tosyalı Holding’in sahipleri Fuat-Ayhan-Fatih Tosyalı kardeşler de servetlerindeki artışlarla dikkat çeken isimler. Bu isimlerin ortak noktası ise yurtdışında gerçekleştirdikleri devasa yatırımlar. Türk işadamları şirketlerinin değerini ve servetlerini artık Türkiye’nin ötesine geçen etkinlik ve yatırımlarla, büyütüyorlar. Bu trendin gelecek yıllarda da güçlenerek devam edeceğini düşünüyorum.

FORBES 100 Editörü Nilgün Balcı Çavdar: Hem yeni dolar milyarderleri hem de listenin en üst sıralarında yer alıp servetlerini artıran isimlere bakınca, dikkat çeken şey, servetlerdeki artışın ve yeni zenginliklerle sürprizlerin kaynağının daha çok Türkiye dışından gelmesi. Bu yıl ilk kez dolar milyarderleri arasında yer alan İngiltere’de Kurulu İnternet güvenliği şirketi Comodo’nun kurucusu Melih Abdulhayoğlu ve ABD’de Kurulu şirketleri Sierra Nevada ile NASA’nın uzay istasyonuna kargo taşıyan Eren ve Fatih Özmen çifti gibi.

FORBES 100 MİLYARDERLER

FORBES Türkiye’nin açıkladığı “FORBES 100” listesinde ‘dolar milyarderi’ olarak yer alan 40 isim, FORBES ABD’nin çok yakında açıklayacağı “Global Milyarderler” listesine girerek dünya sıralamasındaki yerlerini alacak.

(Editöre Not: Aynı servete sahip kişiler aynı sıra numarasına sahiptir.)

2018 Sırası

İSİM

Şirket

2018 Serveti (milyon dolar)

1

Murat Ülker

Yıldız Holding

4.800

2

Erman Ilıcak

Rönesans Holding

4.000

3

Hüsnü Özyeğin

Fiba Holding

2.900

4

Osman Kibar

Samumed

2.800

5

Mustafa Küçük

LC Waikiki

2.700

6

Semahat Arsel

Koç Holding

2.600

7

Rahmi Koç

Koç Holding

2.500

7

Şarık Tara

Enka İnşaat

2.500

9

Ferit Şahenk

Doğuş Holding

2.400

10

Filiz Şahenk

Doğuş Holding

2.300

11

Suna Kıraç

Koç Holding

2.200

12

Suat Günsel

Yakın Doğu Üniversitesi

1.900

13

Hamdi Ulukaya

Chobani

1.800

14

Mehmet Nazif Günal

MNG Holding

1.700

14

Nihat Özdemir

Limak Holding

1.700

14

Sezai Bacaksız

Limak Holding

1.700

14

Şefik Yılmaz Dizdar

LC Waikiki

1.700

18

Ahmet Çalık

Çalık Holding

1.600

18

Melih Abdulhayoğlu

Comodo Group

1.600

18

Turgay Ciner

Park Holding

1.600

21

Bülent Eczacıbaşı

Eczacıbaşı Holding

1.500

21

Eren Özmen

Sierra Nevada Corporation

1.500

21

Faruk Eczacıbaşı

Eczacıbaşı Holding

1.500

21

Fatih Özmen

Sierra Nevada Corporation

1.500

25

Ahmet Nazif Zorlu

Zorlu Holding

1.400

25

Fuat Tosyalı

Tosyalı Holding

1.400

25

Mehmet Hattat

Hattat Holding

1.400

28

Ayhan Tosyalı

Tosyalı Holding

1.300

28

Deniz Şahenk

Doğuş Holding

1.300

28

Erol Tabanca

Polimeks Holding

1.300

28

Fatih Tosyalı

Tosyalı Holding

1.300

32

Mustafa Latif Topbaş

BİM

1.200

32

Sinan Tara

Enka İnşaat

1.200

34

Ali Ağaoğlu

Ağaoğlu İnşaat

1.100

34

Fatma Tuba Yazıcı

Diler Holding

1.100

34

Hamdi Akın

Akfen Holding

1.100

34

Mehmet Ali Aydınlar

Acıbadem Sağlık Grubu

1.100

34

Mehmet Rüştü Başaran

Habaş

1.100

34

Murat Vargı

MV Holding

1.100

40

Olgun Zorlu

Zorlu Holding

1.000

FORBES 100’DE ÖNE ÇIKANLAR

Toplam Servet: 121,4 milyar dolar. Bu rakam geçen yıl 102,9 milyar dolardı.

Milyarderler: Bu yıl FORBES 100’de 40 dolar milyarderi var. Geçen yıl bu sayı 31’di.

Ortalama Servet: FORBES 100’ün ortalama serveti bir milyar dolar barajını aştı. 1 milyar 55 milyon dolar olan ortalama servet geçen yıl 872 milyon dolardı.

Kadın Sayısı: Bu yıl listede 21 kadın var. Geçen yıl beş olan kadın milyarder sayısı ise altıya yükseldi. Kadınların toplam servet içindeki payı yüzde 17,6

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