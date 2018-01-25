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Emekliye zam farkları ödemeleri bugün yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2017 yılına ait ek tütün ikramiyesi tutarları ile emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait 2018 Ocak ayı zam farkları bugün ödeneceğini duyurdu.

25 Ocak 2018 Perşembe 09:50
Emekliye zam farkları ödemeleri bugün yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2017 yılına ait ek tütün ikramiyesi tutarları ile emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait 2018 Ocak ayı zam farkları bugün ödeneceğini duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 174 bin 344 kişinin 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerine gönderilerek bugün ödeneceği belirtildi. Tütün ikramiyesi tutarlarının da hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine yarın gönderileceği belirtilirken 57 bin 790 kişiye toplam 135 milyon 850 bin 204 lira 22 kuruş ödeme yapılacağı bildirildi.

Son Güncelleme: 25.01.2018 10:14
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Emekliye Zam Farkı ödemeleriEmekli Fark ödemeleri 2018
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