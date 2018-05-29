Emekli ikramiyeleri Haziran’ın ilk haftasında

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin tarihini açıkladı.

Türkiye’de milyonlarca emeklinin beklediği emekli ikramiyeleri ile ilgili gelişmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu A Haber canlı yayınında açıkladı. Emeklilere yılda 2 defa olmak üzere 1000’er TL olarak ödeneceğini kaydeden Bakan Sarıeroğlu, emekli ikramiyelerin Haziran ayının ilk haftasında ödeneceğini açıkladı.

Bakan Sarıeroğlu, maaş ve İŞKUR ödemelerinin de bayramdan bir hafta önce ödeneceği bilgisini verdi.

(İHA)