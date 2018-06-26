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’Elektrikli ve hibrit’te vergi düzenlemesi

Enerji tasarrufu sağlamak için geliştirilen ve elektrikli/hibrit araç teknolojisinde de kullanılan invertör ithalatında, motorlu kara taşıtlarının üretiminde kullanılması kaydıyla gümrük vergisi yüzde 0,8 olarak uygulanacak.

26 Haziran 2018 Salı 12:59
’Elektrikli ve hibrit’te vergi düzenlemesi

Enerji tasarrufu sağlamak için geliştirilen ve elektrikli/hibrit araç teknolojisinde de kullanılan invertör ithalatında, motorlu kara taşıtlarının üretiminde kullanılması kaydıyla gümrük vergisi yüzde 0,8 olarak uygulanacak.

Enerji tasarrufu sağlamak için geliştirilen invertör ithalatında, motorlu kara taşıtlarının üretiminde kullanılması kaydıyla gümrük vergisi yüzde 0,8 olarak belirlendi. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 1 Temmuz’da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Malumları olduğu üzere, ülkemiz ihracatında lokomotif görevi gören otomotiv sektörü değişen teknolojinin etkileriyle elektrikli/hibrit araç alanlarında da gelişim göstermektedir. Bununla birlikte, ülkemizde motorlu kara taşıtları tarafından salınan karbon emisyonunu azaltıcı etkisi göz önünde bulundurulduğunda ülkemiz elektrikli/hibrit araç piyasasının ekonomimize olumlu etkileri olacağı değerlendirilmiş olup, İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın II sayılı listesinde yer alan invertör eşyasına (5) numaralı dipnotunun eklenmesi ve bahse konu dipnot ile 87. fasılda yer alan motorlu kara taşıtlarının imalinde kullanılmak kaydıyla bu eşyanın gümrük vergisinin %0,8 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır".

(İHA)
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