Dünyanın ilk kadın temalı AVM’si Zeytinburnu'nda

Ev tekstilinden, kadın giyime, ayakkabıdan aksesuara kadar kadar birçok ürünün bulunabileceği Zeruj Port AVM, 11 Mayıs Cuma günü kapılarını açacak. Zeytinburnu’nda toplam 10 bin metrekare alana sahip Zeruj Port özellikle muhafazakar kadın temasıyla ön plana çıkıyor. Zeruj Port AVM Yönetim Kurulu Başkanı ise tanıdık bir isim: Zehra Özkaymaz nam-ı diğer Zeruj. Düzenlediği Zeruj Fest’lerle adını duyuran ve geniş bir kitleye hitap eden Zehra Özkaymaz muhafazakar kadın temalı ilk AVM’yi hayata geçirdiği için çok mutlu. Zeruj Port AVM’nin, dünyanın ilk kadına özel AVM’si olacağının altını çizen Özkaymaz, ‘’Burası kadınlarımızın içinde özgürce dolaşacağı, istediği markaları bulacağı, modadaki trendleri takip edebileceği bir merkez olacak” dedi.

Zeruj Port AVM Bir Başarı Hikâyesi

Yıl boyu birçok etkinliğe ve konsere ev sahipliği yapacak Zeruj Port AVM, kelimenin tam anlamıyla bir kadın girişimci öyküsü örneği. Başarı hikayesi sosyal medyada başlayan ve AVM’ye kadar uzanan Zehra Özkaymaz, Zeruj Port AVM’nin ülke ekonomisine de büyük katıkısı olacağını vurguladı. Özkaymaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Ailelerin çocukları ile zaman geçirebilecekleri oyun alanlarından, restaurantlara, mescid ve kuaför ile birlikte kuru temizlemeye kadar her türlü detayı en ince ayrıntısına kadar düşünen bir AVM’yiz. Kadınlarımız için rahat bir alışveriş ortamı oluşturduk. Lokasyon olarak Marmaray ve metroya çok yakınız. Ayrıca ring servislerimiz de mevcut. Bizim en büyük iddiamız Türkiye’de kadın modası adına bilinen en ünlü ve prestijli markaları Zeruj Port çatısı altında toplamak. İnanıyorum ki, Zeruj Port AVM Türkiye’ye gelen turistlerin özellikle de Arap turistlerin uğrak noktalarında biri olacak.”