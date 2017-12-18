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Dünyanın en küçük tahılı Teff nedir, nelere iyi geliyor?

Eskişehir’de 36 yıldır baklagil satışı yapan İlhami Dayar, tohumunu Etiyopya’dan getirdiği ‘Teff’ isimli dünyanın en küçük tahılının üretimini Türkiye’de yaparak bir ilke imza attı. 

18 Aralık 2017 Pazartesi 12:26
Dünyanın en küçük tahılı Teff nedir, nelere iyi geliyor?

Dünya’nın en küçük tahılı olma özelliğini taşıyan ve bir tahıl ürünü olan teff genellikle Etiyopya dolaylarında yetişiyor. Faydası saymakla bitmeyen bu ürün Türkiye’de ilk defa Eskişehirli İlhami Dayar tarafından 3 dönümlük bir alana ekilerek, 200 kilogram civarında hasat edildi. Dayar, önümüzdeki sene 150 dönüm araziye teff’i ekerek, yapacağı hasatla Türkiye’deki bütün çölyak hastalarının ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. 

"EĞER BUNU YAPARSAK TÜRKIYE’DEKI ÇÖLYAK HASTALARININ HEPSININ IHTIYACI KARŞILANIR" 

Teffin en önemli özelliğinin gluten içermemesi olduğunu belirten Dayar, “Etiyopya’dan getirdiğimiz ürünün ismi teff. Dünya’nın en küçük tahılı. En önemli özelliği gluten içermemesi. Deneme üretimini yaptık. Bunda başarılı olduk. 3 dönümlük bir alana ektik. Şu anda elimizde 200 kilogram tohumumuz var. Önümüzdeki sene inşallah 150 dönüm civarında ekeceğiz. Türkiye’de özellikle çölyak hastalarına, şeker hastalarına fayda sağlayacağını umduğumuz bir tahıl. Türkiye’de şu anda teffin üretimi yok. Etiyopya’dan tohumunu getirdik. Deneme üretimini biz yaptık. İnşallah bundan sonraki yıllarda çok daha büyük miktarlarda ekeceğiz ve Türkiye’de artık satışı da hızlanacak diye düşünüyorum. İlk defa biz üretiyoruz. 150 dönümden de tahminimize göre 20 ton ürün beklentimiz var. Eğer bunu yaparsak Türkiye’deki çölyak hastalarının hepsinin ihtiyacını karşılayacağını düşünüyorum. Çünkü çölyak hastaları o kadar çok değil Türkiye’de. Bunların sağlıklı beslenmeleri çok büyük sıkıntı. Şimdi sağlıklı beslenemedikleri için çok büyük paralarla beslenmeye çalışıyorlar. Maddi olarak çölyak hastalarına bir külfeti var ve sağlıklı değil beslenmeleri. Şu anda bu tahılı biz satmıyoruz. Elimizdekini tohum olarak saklıyoruz” ifadelerini kullandı.

“FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR”

Türkiye’de ilk defa üretimini yaptığı teffin faydalarını anlatan İlhami Dayar, “Önemli ölçüde protein, magnezyum, kalsiyum, fosfor, demir, tiyamin ve C Vitamini içerir. Çok önemli bir amino asit kaynağı. Kan şekerini dengeleyici, şeker hastaları için önemli bir insülin dengeleyici, sindirim sistemini düzenliyor, kabızlığa iyi geliyor. Kan dolaşımını düzenliyor. Kalbimiz için çok faydalı olan bir ürün” diye konuştu.

Son Güncelleme: 18.12.2017 13:58
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