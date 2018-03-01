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Dünya sanayinin kalbi İstanbul’da atacak

Dünya sanayisinin önde gelen temsilcileri, Avrasya bölgesinin bu alandaki en önemli buluşma platformu olan 25. Uluslararası WIN EURASIA 2018 için İstanbul'a geliyor.

01 Mart 2018 Perşembe 11:28
Dünya sanayinin kalbi İstanbul’da atacak

15-18 Mart tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Kongre Merkezinde yapılacak fuarın uluslararası ölçekte yeni iş fırsatları sunacağını belirten Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, "WIN EURASIA 25. yılında, sanayiinin tüm kaynak ihtiyaçlarını karşılamak üzere a'dan z'ye tüm endüstriyel ürünleri ve hizmetleri bir araya getirecek ve konferans ve seminer programlarının yanı sıra Endüstri 4.0 Festival Alanı ile eşsiz bir platform sunacak” dedi.

Türkiye’yi dünyanın en stratejik fuar merkezlerinden biri yapmak için çalıştıklarını söyleyen Kühnel, dünya genelinde Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Amerika'dan Kuzey ve Güney Afrika'ya, CIS ülkelerinden Asya ülkelerine kadar dünya sanayi profesyonelleri için bir buluşma noktası olacağını belirterek şunları söyledi:

“WIN EURASIA hem katılımcı hem ziyaretçi tarafında uluslararası potansiyeli en yüksek fuarlardan biri. Sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine; otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara; hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistem bu fuarda bir araya gelecek. Türkiye sanayii WIN EURASIA ile son teknoloji ürünlerini dünyaya tanıtma fırsatı bulacak.”

WIN EURASIA, Türk sanayisine dijitalleşme yarışında destek oluyor

Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB desteği ile organize edilen WIN EURASIA fuarı, MAKFED, İSDER, ENOSAD, AKDER, ETMD gibi sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarının işbirliğinde düzenleniyor.

Uluslararası sektörel fuarların küresel iş ortaklarını bir araya getirerek yeni ticaret hacimleri oluşturduğuna dikkat çeken Türkiye’nin Makinecileri Başkan Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi: “Makine imalatı, teknolojinin beşiği olması bakımından en ileri düzeyde ihtisas gerektiren özel bir faaliyet alanıdır. Tanıtımı ve fuarları da bu yüksek uzmanlığın sonuna kadar sergilenmesi gereken rekabet alanlarıdır. Bu görevleri ancak alt sektörlerde yetişmiş, ürün seviyesinde bilgiye sahip kişilerin katkılarıyla başarabiliriz. O yüzden, makine imalatında ileri seviye ülkelerin sektörel kuruluşları da çok güçlü oluyor. Deutsche Messe bu anlayışı hem dünyada hem Türkiye’de de başarıyla uyguluyor. Düzenledikleri fuarlar bu sayede daha başarılı olurken, ihtisas derneklerimiz de bilgi ve tecrübeleriyle öne çıkıyor. Sergilenen ürün veya teknolojiler arasında esasen kendileri de birer küçük sistem olan makinelerle birlikte; büyük sistemler, tesisler halinde iş görmelerini sağlayan unsurlar çoğunlukta. Dijitalleşme yarışı içindeyiz ve WIN EURASIA çatısı altındaki her şeyi sektörümüz için ilgi çekici kılmalıyız.”

Anahtar Kelimeler:
WIN EURASIA 2018Hannover Fairs Turkey Fuarcılık
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