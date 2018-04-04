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Doğu Marmara’nın zam şampiyonu karnabahar oldu

Doğu Marmara Bölgesi’nin Mart ayında zam şampiyonu karnabahar olurken fiyatı en fazla düşen ürün kadın kabanı oldu.

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:12
Doğu Marmara’nın zam şampiyonu karnabahar oldu

Doğu Marmara Bölgesi’nin Mart ayında zam şampiyonu karnabahar olurken fiyatı en fazla düşen ürün kadın kabanı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesini kapsayan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerinin zam şampiyonu yüzde 45’lik bir artışla karnabahar oldu. Karnabaharı yüzde 22’lik artışla mandalina, yüzde 11.05’lik artış ile kadın pantolonu, yüzde 9.78 ile elektrikli küçük el aletleri ve yüzde 9.69 artışla toz karışımı bebek maması takip etti.

Fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde -22.37 ile kadın kabanı olurken onu yüzde -15.06 ile salatalık, yüzde -9.20 ile erkek montu, yüzde -7.12 ile kadın hırkası ve yüzde -6.02 ile taze fasulye takip etti.

(Ali Yıldız /İHA)
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