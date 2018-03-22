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Doğan Holding’ten KAP’a açıklama

Doğan Medya Grubu ile Demirören Medya Grubu arasında satış görüşmelerine başlandığı KAP’a bildirildi.

22 Mart 2018 Perşembe 09:15
Doğan Holding’ten KAP’a açıklama

Doğan Holding, Doğan Medya Grubu’nun, Demirören Medya Grubu’na satılması konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamayla duyurdu. Açıklamada, Doğan Medya Grubu’ndaki payların tamamı 1 milyar 100 milyon dolar ’işletme değeri’nden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890 milyon dolar ’hisse değeri’ üzerinden, Demirören Holding A.Ş.’ye satılması konusunda görüşmelere başlandığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şirketimiz’in aralarında Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. ("Yaysat"), Doğan Gazetecilik A.Ş. (Posta, Fanatik), Doğan Haber Ajansı A.Ş., Doğan TV Holding A.Ş., DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. ("Kanal D" TV), Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ("CNN Türk" TV), Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. ("D Smart")’nin de bulunduğu, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan önemli bir kısmının sermayelerinde sahip olduğumuz paylarımızın tamamının satışı ve devri konusunda, 1.100.000.000 dolar (Birmilyaryüzmilyon Amerikan Doları) "işletme değeri"nden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890.000.000 dolar (Sekizyüzdoksanmilyon Amerikan Doları) "hisse değeri" üzerinden, Demirören Holding A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça, ilgili mevzuat kapsamında ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır."

BORSADA SERT YÜKSELDİ

Doğan Medya Grubu’nun Demirören’e satıldığı yönündeki gelişmeler üzerine Doğan Holding’e ait şirketlerin hisseleri dün borsada sert yükselmişti. Gelişmelerin ardından Doğan Şirketler Grubu yüzde 19,18, Hürriyet Gazetecilik yüzde 17,4 ve Doğan Gazetecilik yüzde 9,54 artmıştı. Üç hissede de devre kesici devreye girmişti.

Doğan Medya bünyesinde Kanal D, CNN Türk, TV2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News gibi kuruluşları barındırıyor. Demirören Holding, 2011 yılının Mayıs ayında Milliyet ve Vatan gazetelerini Doğan Medya Grubu’nda satın almıştı.

Son Güncelleme: 22.03.2018 10:13
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