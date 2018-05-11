Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi 2018 yılı Mart döneminde yüzde 7,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mart ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,4, yakıtlarda yüzde 24,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,8 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,5 azaldı. İhracat birim değer endeksi 2018 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 7,7 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 7,7 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,8 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,8, yakıtlarda yüzde 19,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,3 arttı. İthalat birim değer endeksi 2018 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 8,7 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0,1 AZALDI

İhracat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 artarken, yakıtlarda yüzde 37,7 azaldı. İhracat miktar endeksi 2018 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 1,2 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4,6 ARTTI

İthalat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,7 ve yakıtlarda yüzde 5,1 azaldı. İthalat miktar endeksi 2018 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 12,9 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,8 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Şubat ayında 146,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,8 artarak, 2018 Mart ayında 151,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Mart ayında 161,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,1 azalarak, 2018 Mart ayında 161,8 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0,5 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Şubat ayında 145,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,5 artarak, 2018 Mart ayında 146,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Mart ayında 139,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,7 artarak, 2018 Mart ayında 148,8 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2018 YILI MART AYINDA 105,8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 yılı Mart ayında 105,8 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 2018 yılı Mart ayında değişmedi. Dış ticaret haddi, 2018 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan azalarak 105,3 oldu.

(İHA)