Dijital para Ripple değerleniyor, Ripple nedir?

Tokyo merkezli finansal hizmetler şirketi SBI Holdings ve bağlı ortaklığı SBI Ripple tarafından blok zinciri (Blockchain) teknolojisi kullanılarak geliştirilen dijital para Ripple XRP'nin fiyatı yüzde 20 artışla 1,43 dolar seviyesine çıktı. Ripple XRP, ulaştığı 54 milyar dolar piyasa değeri ile Bitcoin ve Ethereum'un ardından üçüncü en büyük kripto para konumuna yükseldi.

Ripple, 2012 yılında bir ödeme ağı (RippleNet) ve aynı zamanda da bir kripto para (Ripple XRP) olarak hayata geçtirildi.

Ripple, madenciliği yapılamayan ve ledger adı verilen blockchain tabanlı defterlerin tamamen bir şirket tarafından yönetildiği bir kripto para. Bir merkezinin bulunması farklılığıyla, özellikle ödeme sistemleri sağlayan büyük şirketlerin ve bankaların, bir muhattap bulabildikleri için sıkça tercih ettikleri bir coin ve ağ olarak öne çıkıyor.

Ripple, blockchain teknolojisi sayesinde oldukça hızlı ve düşük maliyetlerde global çapta işlem olanağı sunuyor. Ripple değerini kâr üreten bir şirkete dayandırması ile kendini diğer kripto paralardan farklılaştırıyor.

Ripple hakkında

Kripto para piyasasında 3. sırada,

Pazar büyüklüğü: $52.718.165.265

Fiyatı 1,36 dolar

Son 24 saat hacmi: $2.880.570.000

Piyasadaki Ripple sayısı: 38.739.144.847 XRP