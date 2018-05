DHL'den Eaton için yeni dağıtım merkezi yatırımı

Alman lojistik devi DHL Supply Chain, müşterisi olan küresel güç yönetimi uzmanı Eaton için Bonn yakınlarında yeni bir dağıtım merkezinin temelini attı.



Bonn yakınlarındaki Rheinbach bölgesinde yer alan yeni bina projesiyle, DHL Supply Chain 35000 metre karelik tam otomatik depolama tesisi inşa ediyor. Tesis, 2019 yılının başında hizmete girecek.



Resmi temel atma töreni; Rheinbach Belediye Başkanı Stefan Raetz, DHL Supply Chain MLAMEA CEO’su Oscar De Bok ve DHL Supply Chain Almanya & Alpler CEO’su Karsten Schwarz’ın yanısıra, Eaton Elektrik Grubu EMEA Kurumsal Başkanı Frank Campbell ve Eaton EMEA Tedarik Zinciri Birimi Başkan Yardımcısı Klaus Gäb’in katılımıyla gerçekleşti.



Temel atma töreninde konuşan DHL Supply Chain Almanya & Alpler CEO’su Karsten Schwarz, “Rheinbach’taki yeni antrepo inşaatının başlangıcı, DHL’in Avrupa’da Eaton için inşa ettiği ve yönettiği üç entegre, yüksek performanslı dağıtım merkezini kapsayan stratejik iş ortaklığımız için önemli diğer bir adım. Bu yatırım, geçtiğimiz on yıl zarfında lojistik alanındaki uzmanlığımızı güçlendiren Eaton ile olan güven ve iş ortaklığımızı yansıtıyor” dedi.



DHL, önümüzdeki bir kaç yıl içinde Almanya, Birleşik Krallık ve Çek Cumhuriyeti’ndeki üç dağıtım merkezinden Eaton’ın Avrupa’daki elektrik faaliyetlerini destekleyecek.



Birleşik Krallık’taki yeni tesis 2018 yılının başında Eaton’ın hizmetine girerken, Çek Cumhuriyeti’ndeki tesisin modernleştirme ve genişletme çalışmaları sürüyor. Rheinbach’taki yeni tesis, şirketin özellikle Batı Avrupa’daki müşterilerinin faydalanması ve onlara mümkün olan en iyi hizmetin verilmesi için tasarlandı.



Yeni tesis tüm ulaşım yollarına yakın konumda



Stratejik olarak konumlandırılmış tesis tüm ulaşım yollarına bağlanabildiği gibi Duisburg/Venlo varış limanına coğrafi yakınlığı nedeniyle de uluslararası anlamda verimli tedarik trafiğine katkı sağlayacak. Rheinbach tesisi, yakınında bulunan DHL Nakliye ve DHL Paket merkezlerine bağlantısıyla Avrupa’daki temel pazarlar için hızlı iş dönüş süresi ve pek çok endüstrinin taleplerine cevap vermek mümkün olabilecek.



DHL Supply Chain, Eaton ile birlikte; planlama, tasarım ve ekipmandan, devreye alma ve düzenli işletime kadar tam bir antrepo birleşimini içeren tesis için bir konsept geliştirdi. Yüksek seviyede otomasyon imkânı veren en son teknolojiyle donatılan tesis, Eaton’a maksimum esnekliği sağlarken, özel lojistik çözümleri de sunuyor. Bu konum depoda bulunan ürünlerin toplam teslim süresini iyileştirirken, uyumlu ve basitleştirilmiş lojistik yapısıyla müşteriler için önemli bir değer sağlayacak.



Tesis, 2015 Altın Standardı’na uygun inşa edilecek



Tesis, Almanya Sürdürülebilir Binalar Konseyi’nin 2015 Altın Standardı’na uyacak şekilde inşa edilecek. Bu standarda ulaşmak için, Eaton’ın temel LED ve acil durum aydınlatma sistemini, enerji depolama sistemini ve alçak ve orta gerilim dağıtım çözümlerini içeren güç yönetim teknolojileri tesis ve binalar boyunca konuşlandırılacak. Bu yaklaşım tesisin güvenli, güvenilir ve verimli şekilde işletilmesini sağlarken, binanın enerji ve çevresel ayak izini en aza indirgeyerek her iki şirketin de sürdürülebilirliğini yansıtacak.



"Müşteri memnuniyetini Batı Avrupa'ya yayacağız"



“DHL ile “çevre dostu “ mükemmel bir çözüm bulduk ” diyen Eaton EMEA Tedarik Zinciri Birimi Başkan Yardımcısı Klaus Gäb, “Eaton gibi DHL de; inovasyonları, teknolojisi ve uzmanlığıyla insanların yaşamlarını iyileştirme ve çevreyi geliştirmeyi amaçlıyor. Bu yeni bina ortak teşebbüsümüzün açık bir göstergesi olup, her iki şirketin de büyüme ve sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyor. Bu tam otomatik ve modern tesisle müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri ve müşteri memnuniyetini Batı Avrupa boyunca yaymış olacağız“ şeklinde konuştu.



Bu yeni tesis tamamlandığında sadece Meckenheim’deki Eaton çalışanlarının çoğunluğu buraya taşınmakla kalmayacak, aynı zamanda bu yatırım gelecekte de iş imkânları sağlamaya devam edecek.