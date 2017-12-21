Çocuk kampları Türkiye’de 350 milyon dolarlık sektör oldu

Çocuk kampları sektörü son yıllarda hızla büyüyen alanlardan biri. Birçok devlet tamamlayıcı eğitim olarak kampçılığı destekliyor. Bununla birlikte çocuklara yönelik kamplar aynı zamanda büyük bir turizm faaliyeti haline bürünmüş durumda. Kampçılık sektörünün en gelişmiş olduğu ülkeler Rusya, ABD, Kanada ve Japonya. Örneğin ABD’de 14 bin civarı kamp bulunuyor. Yılda 14 milyon civarı çocuk kamplara katılım gerçekleştiriyor ve bu katılım Amerika’daki kamp sektöründe 24 milyar dolarlık bir ekonomi yaratıyor. Rusya’da 60 bin civarı kamp bulunurken, Japonya ve Kanada’da kampçılık kültürü aile yapılarının içine yerleşmiş durumda.

Türkiye’de 350 milyon dolarlık sektör oldu

Türkiye’de her geçen yıl ailelerin kampa ve kampın faydalarına olan inancı artıyor. Sayıları 10 bini bulan kampların kapısı, çocuklarının iyi iletişim kurabilmesini, sosyal ve fiziksel becerilerinin üst seviyede olmasını, sorumluluk anlayışlarının gelişmesini, bir ya da birkaç yabancı dile hakim olmasını ve tatil dönemlerini verimli geçirmesini arzu eden aileler tarafından çalınıyor. Türkiye’de eğitim gören yaklaşık 16 milyon öğrencinin 1,5 milyonluk kısmı çeşitli kamp programlarına katılıyor. Bu rakamların oluşturduğu ekonomik büyüklük ise 350 milyon dolar. Türkiye’nin 2020 yılı itibariyle Türkiye’nin kampçılıkta söz sahibi 5 ülke arasında olacağını tahmin ediliyor.

4 milyar dolarlık potansiyel

1989 yılından bu yana 5-17 yaş grubuna yönelik spor, sanat, İngilizce, doğa, bilim ve liderlik içerikli eğitim programları düzenleyen, bugüne kadar 69 ülkeden farklı yaşlardaki çocukları ülkemizdeki kamp merkezlerinde ağırlayan Geleceğin Yıldızları’nın Kurucusu Fahrettin Gözet, kendilerini Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi olarak adlandırıyor. Gözet, “Sektörün son dönemlerdeki beraber hareket etme, standartları takip etme ve uygulama eğilimi ülke çapında pozitif bir algı oluşturdu. Daha önce kamplar için yılda 200 milyon dolar civarında döviz yurtdışına çıkarken artık bu tablo tersine dönmeye başladı. Kamplara da ilgi her geçen gün artıyor. Eskiden Türk öğrenciler yurtdışına kamp faaliyetleri için gidiyordu, şimdi ise yabancı öğrenciler Türkiye’yi tercih ediyor. Kamp işletmeciliği ile ekonomiye büyük katkıda bulunarak sektörün büyümesinde rol oynuyoruz. Türkiye’de sayıları 10 bini bulan kampların yüzde 90’ı devlet tarafından organize ediliyor. Gençlik spor bakanlığı, il müdürlükleri, il ve ilçe belediyelerden, spor kulüplerine, derneklere ve vakıflara kadar düzenlenen kamplar bulunuyor. Özel kamplar sektörün ancak yüzde 10’u kadarını kapsıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı 20 yılda yaklaşık 25 bin çocuğu ücretsiz olarak kamplara ötürüyor. Bunlar çok güzel gelişmeler. Ancak 16 milyonluk bir potansiyel var. Bunun tamamını devlet üstlenemez. Ayrıca dünyada bazı ülkelerde sadece kampçılık ekonomisi, Türkiye’deki toplam turizm gelirinden fazla bir ekonomi yaratıyor. Geleceğin Yıldızları kamplarına 69 ülkeden çocuklar katılıyor, bu bize önemli bir geleceği işaret ediyor; Turizm için de büyük fırsat barındırıyor kampçılık. Ülkemizde kampçılık sektöründe yaklaşık 4 milyar dolarlık bir potansiyel bulunuyor. Bunları mutlaka değerlendirmemiz lazım” dedi.