Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 11°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115394
ALTIN
164.363
DOLAR
3.7754
STERLİN
5.3091
EURO
4.7118
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

CNR Sports Week İstanbul Eylül ayında düzenlenecek

Avrasya’nın en büyük spor festivali CNR Sports Week İstanbul, 13-16 Eylül 2018 tarihlerinde CNR Expo Yeşilköy’de düzenlenecek.

15 Şubat 2018 Perşembe 12:41
CNR Sports Week İstanbul Eylül ayında düzenlenecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirilecek olan Avrasya’nın en büyük spor festivali CNR Sports Week İstanbul, 13-16 Eylül 2018 tarihlerinde CNR Expo Yeşilköy’de düzenlenecek. Uluslararası arenada da desteklenen festivale, Fransa’nın en önemli ticari kuruluşlarından Business France, Italian Trade Agency (İtalya Ticaret ve Yatırım Ajansı), İngiliz British Chamber Of Commerce (İngiliz Ticaret Odası Derneği) ziyaretçi desteğinde bulunacak.

7 milyar dolar büyüklük

Türkiye'de 7 milyar dolar civarında büyüklüğe sahip olan spor endüstrisinin tüm paydaşlarını bir araya getirecek Avrasya’nın en büyük festivali olan CNR Sports Week İstanbul’da, spor ekipman ve donanımları, spor giyim ve aksesuarları, beslenme ve gıda takviyeleri, outdoor ve doğa sporları gibi akla gelebilecek spora dair tüm ürünler bir arada sergilenecek. Uzun ve sağlıklı yaşam konusunda ziyaretçilere eğlenerek bilinçlenme imkanı sağlayacak organizasyonda, dünyaca ünlü eğitmenler ilgi çekici seminerler verecek. Seminerlerde spor trendleri, ekipman parkuru, güncel spor trendleri gibi pek çok konu ziyaretçilerle paylaşılacak.

Sporu, insanların hayat felsefesi haline getirmek amaçlanıyor

Sporu hayat felsefesi haline getirmenin amaçlandığı organizasyonda, atletizmden okçuluğa, masa tenisinden futbola, zumbadan stepe, aerobikten pilatese, bisikletten ekstrem sporlara kadar dört gün boyunca çok sayıda etkinliğe imza atılacak. Özellikle dünyanın en prestijli markalarından biri olan Technogym’in festival kapsamında gerçekleştireceği etkinlikler dikkat çekecek. Technogym, düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme, wellness ve bisiklet performanslarının da aralarında bulunduğu çeşitli sahne etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Anahtar Kelimeler:
CNR Sports Week İstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de işsiz sayısı 3 milyon 275 bin oldu
Türkiye'de işsiz sayısı 3 milyon 275 bin oldu
İkinci elde ’Şahin’ çılgınlığı yaşanıyor
İkinci elde ’Şahin’ çılgınlığı yaşanıyor
İstanbul Bilişim Ediz Akın tarafından satın alındı
İstanbul Bilişim Ediz Akın tarafından satın alındı
İstanbul’un arsa değeri 9,5 trilyon liraya ulaştı
İstanbul’un arsa değeri 9,5 trilyon liraya ulaştı
"Vatandaş 10 liraya şoklu balığı tercih ediyor"
"Vatandaş 10 liraya şoklu balığı tercih ediyor"
Sivas Köftesi birçok dünya ülkesine ihraç edilecek
Sivas Köftesi birçok dünya ülkesine ihraç edilecek
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim