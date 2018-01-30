Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait konutlar açık artırmada

Turyap organizatörlüğünde gerçekleşecek açık artırmada 1+1,2+1 3+1 ve 4+1 daireler 163 bin TL’den başlayan muhammen bedellerle satışa sunuluyor. 5 Bin TL'den başlayan teminatla açık artırmaya katılım mümkün, satış onayının ardından ise %25’i peşin, kalan miktar ise üç ay sonra nakden defaten veya banka kredisi kullanarak ödenebilecek.

8.Şubat.2018 Perşembe günü Radisson Blu Otel Şişli İstanbul adresinde Turyap açık artırma Salonu’nda gerçekleşecek müzayede yöntemiyle satış internetten de canlı yayınla takip edilebilecek. Katılımcılar müzayede de yer alan daireleri www.turyap.com.tr adresinden inceleyebilir ve konutları yerinde görmek için 444 2 780 numaralı hattan randevu alabilirler.

İnternetten katılım mümkün

Katılımcılar açık artırma öncesi, TURYAP web sayfası üzerinden satışa sunulan gayrimenkullerle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirler. Müzayedeye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, şartnamelerde belirtilen banka hesabına teminat yatırmaları gerekiyor. İstanbul dışındaki alıcı adayları ise teminat yatırıp TURYAP web sayfasından üye olarak internetten eş zamanlı teklif verebilecekler.